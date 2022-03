PRVI SIMPTOM NEIZLEČIVE BOLESTI JAVIO MI SE U SNU: Ispovest slavnog glumca - GAĐAO SAM ŽENU, lekari mi nisu verovali!

Alan Alda otkrio je koji je bio prvi simptom Parkinsonove bolesti i kako se bori sa neizlečivim stanjem.

Alan Alda, glumac koji je osvojio svetsku publiku ulogom šarmantnog i duhovitog hirurga pod nadimkom Hokaj (oko sokolovo) u seriji "M*A*S*H", pre sedam godina je otkrio da boluje od Parkinsonove bolesti. Dijagnozu je javno otkrio tek tri godine kasnije, a od tada je otvoreno govorio o svom iskustvu sa teškom bolešću, kao i šta je su bili prvi simptomi koji su ukazivali da nešto nije u redu sa njegovim telom…

Prvi simptom javio se praktično u snu

Pre sedam godina, kada je Aldi bilo 80, pročitao je članak "New York Times-u" u kom je navedeno "oponašanje" snova može da bude rani znak Parkinsona, progresivne bolesti nervnog sistema koja uzrokuje oštećenje mozga i utiče na kretanje. To je pogodilo "žicu" kod Alde, koji se setio da je nedavno nešto slično uradio…

"Sanjao sam da me neko napada, a u snu sam bacio na napadača vreću krompira", rekao je za AARP."U stvarnosti sam bacio jastuk na svoju ženu." Ovo je podstaklo Aldu da ode kod neurologa na skeniranje mozga.

"Neurolog me je pregledao i rekao: 'Mislim da vam ne treba skeniranje. Nemate nikakve simptome'", objasnio je glumac. "Rekao sam: 'Pa, ja bih zaista voleo da me skenirate.' Pozvao me je i rekao da sam bio u pravu."

Poremećaj ponašanja u REM fazi spavanja, kao što je tendencija da se "oponaša” san dok spavate, jedan je od predijagnostičkih simptoma Parkinsonove bolesti. Melisa Dž. Nirenberg, specijalista za Parkinsonovu bolest u Medicinskom centru Univerziteta u Njujorku rekla je da "do 80 odsto ljudi sa poremećajem spavanja dobije Parkinsonovu ili sličnu neurodegenerativnu bolest". Parkinsonova fondacija napominje da su problemi sa spavanjem uobičajeni simptom ove bolesti, zajedno sa tremorom, otežanim hodanjem, promenama u rukopisu i gubitkom mirisa.

Glumac je odlučio da se bori

Alda je saznao da kretanje može da pomogne u sprečavanju pojave najgorih simptoma Parkinsonove bolesti, pa je odmah počeo više da vežba.

"Uzimam časove boksa od momka koji je obučen za terapiju kod Parkinsonove bolesti. Radim kompletan trening posebno dizajniran za ovu bolest. Nije kraj sveta kada dobijete ovu dijagnozu."

Kada je Alda u julu 2018. javno objavio da ima Parkinsonovu bolest na CBS-u, rekao je da nije iskusio nikakve druge simptome sve do nekoliko meseci nakon dijagnoze. Kada je promovisao svoj podkast, počeo je da primećuje česte trzaje palca, što ga je podstaklo da progovori o svom zdravstvenom stanju.

Umesto da sakrije simptome pred kamerom, Alda je Parkinsonovu bolest ugradio u neke od svojih likova, pa tako i u seriji "Rej Donovan". Glumac je kreatorima serije rekao da mogu da "izbave" njegov tremor iz kadra, a oni su odlučili da postupe drugačije.

"Rekli su da bi bilo interesantno da lik ima Parkinsonovu bolest, pa sam rekao 'OK'. Ispostavilo se da je njegov tremor po scenariju gori od mog, pa sam morao malo da preglumljujem bolest", ispričao je glumac.