BAKTERIJA JE KRIVAC ZA 80% UPALA PLUĆA, IZAZIVA OPASNE KOMPLIKACIJE! Doktorka otkrila kako se prenosi i šta je ZAŠTITA

Dr Aleksandra Cvetković objasnila je sve o bakteriji koja je uzrok oko 80 odsto upala pluća kod odraslih, kako se prenosi i šta je najbolja zaštita!

Izvor: Screenshot/TV Prva

Streptokoka pneumonija je uzrok upale pluća kod više od 80 odsto odraslih. Identifikuje se putem brisa ili iz uzorka krvi, a može da dovede do ozbiljnih komplikacija – pored upale pluća, izaziva meningitis i sepsu, a dr Aleksandra Cvetković je u Jutarnjem programu na TV Prva objasnila više o ovoj bakteriji.

"Streptokoka pneumonija je bakterija koja se prenosi kapljičnim putem, građani mogu da je ’zarade’ kijanjem, kašljanjem, nekim bliskim kontaktom, tako da je to nešto što je naša svakodnevica. Udruženje lekara opšteporodične medicine Srbije je prepoznalo važnost imunizacije protiv te bakterije zbog toga što se lako prenosi, a izaziva ozbiljne bolesti. Treba da se izvrši prevencija, bolje sprečiti nego lečiti", poručila je doktorka.

Ona je istakla da je pokrenuta kampanja "Udahni život, zaštiti pluća", kako bi se stanovništvo bolje upoznalo sa važnošću imunizacije protive ove bakterije, a zatim je istakla ko je u posebnom riziku od komplikacija izazvanim streptokoka pneumonijom.

"To se odnosi prvenstveno na osobe koje boluju od nekih hroničnih bolesti. U najvećem riziku su osobe koje boluju od hroničnih plućnih bolesti, zatim osobe koje boluju od hroničnih kardiovaskularnih bolesti, dijabetičari su takođe jako osetljiva populacija, ljudi koji boluju od hroničnih bolesti jetre, bubrega i osobe koje imaju česte respiratorne infekcije ili česte upale uha. Ja bih još dodala da osobe koje su sada imale srednje ili teže oblike kovida, takođe su na neki način rizična populacija koja treba da se zaštiti ovom vakcinom".

Dr Cvetković je naglasila da je vakcina besplatna za kategorije stanovnika koje se smatraju rizičnim.

"To su otprilike isti ljudi koji treba da prime vakcinu protiv gripa, na primer. Ali za razliku od te vakcine koja se prima sezonski, ova vakcina se prima samo jednom. Primite je, besplatna je, zaštiti vas od tih nekih komplikacija kao što su upale pluća, meningitis i sepse. Ne može u potpunosti da zaštiti, vi ćete dobiti neku blagu infekciju kao što je upala grla, sinusitis, ali neće doći do toga da dobijete ove teške komplikacije".

Doktorka je istakla da "ova vakcina nije ništa novo", tj. da "ona postoji već 40 godina u najrazvijenijim zemljama sveta", pa je dodala da smanjuje rizik od komplikacija kod rizičnih grupa za 80 odsto.

"Sve ove komplikacije, upala pluća može da dovede do hospitalizacije, kasnije možda i do smrtonosnog ishoda, meningitis takođe, i sepsa, koja je najozbiljnija komplikacija ove bakterije. Tu je velika smrtnost kada dođe do sepse, a ova vakcina sprečava da uopšte dođe do bilo koje od ovih komplikacija".

Dr Cvetković je za kraj pojasnila da je ova vakcina ranije bila preporučena, ali "od pre godinu i po dana vakcina spada u obaveznu vakcinaciju za ove kategorije jer je prepoznata važnost da se stanovništvo završi od ove bakterije i bolesti koje izaziva".