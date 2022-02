MOMAK JE HANU ODVEZAO KUĆI, PA TRAŽIO JEDNU STVAR: Nije ono što mislite, 100 puta je gore od toga - svi su u neverici!

Hana ispričala najgoru stvar koju je doživela na sastanku i svi su u šoku!

Izvor: TikTok/Screenshot/hannahcollins4376

Mnogi su na TikToku objavljivali detalje o užasnim sastancima na kojima su bili, ali može se reći da je jedna devojka "pobednica".

Hana Kolins je u videu koji je ranije objavljen, pa zatim izbrisan, otkrila šta je najgora stvar koju je doživela na sastanku, a priča će vas zaista šokirati.

"Jedan momak sa kojim sam izlazila, bio je previše lenj da me odveze kući, pa sam odlučila da pozovem taksi. Taman kada sam zvala taksi rekao mi je: ’Zašto ne otkažeš taksi, meni daš novac kojim bi platila taksi, a ja ću te odvesti?’ Onda me je odvezao kući, a ja sam sve vreme mislila da se šali, nisam stvarno nameravala da mu platim za prevoz do kuće. Kada je trebalo da izađem iz kola, pitao me je: ’Imaš li taj novac?’. Usput, bio je stariji, odrastao", ispričala je Hana.

Ova devojka je u videu podvukla da to nije njen sadašnji momak, već neko sa kim je ranije izlazila, a pre nego što je snimak obrisan, privukao je mnogo pažnje i komentara.

"Devojko, molim te, nemoj da mi kažeš da si mu dala novac", jedan je od komentara, na koji je Hana odgovorila: "Dala sam mu novac".

"Bože, ovo je tako odvratno", "ja bih mu se nasmejala u lice i zatvorila vrata", pisale su zgrožene devojke, dok neki smatraju da je ono što je momak uradio veoma pametno.

"Nije on stipsa, to se zove dobar posao", "taj čovek je car", komentarisali su.