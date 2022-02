HOROSKOPSKI ZNACI KOJI SU LENJI DO BOLA: Bukvalno ih MRZI da žive, ne računajte na njih za važne stvari, ispaliće vas!

Ovo su horoskopski znaci koji su lenji do bola, u poslu i životu!

Izvor: YouTube/TV Promos

Kao što postoje znaci horoskopa koji su vredni, uvek spremni da pomognu i odlični prijatelji, tako postoje i "oni drugi". Lenji su, sve ih mrzi, razvlače se i u životu i u poslu, prava je muka pokušati nešto s njima da završite, naročito ako vam je hitno. Ovo su znaci horoskopa koji su lenji do bola!

Bik

Tvrdoglavi Bik će čekati do poslednjeg trenutka da obavi nešto važno, kada se baš njemu "sklope kockice" i poželi to da radi. Ako je u pitanju samo obaveza, koja njemu trenutno nije važna - pa makar to bio i posao - nemojte imati previsoka očekivanja. Bik radi kada se njemu radi.

Blizanci

Najveći problem s Blizancima je ako rade nešto što ne vole istinski i duboko. U prevodu, ako imaju posao da obave! Moraćete da kumite, molite i pretite Blizancima da bi završili svoj deo projekta, naći će milion izgovora i na kraju će vas opet razočarati.

Strelac

Ne može Strelac sebi da dozvoli da neka obaveza ili slična dosadna stvar poremeti njegovu svakodnevnu avanturu. Najviše mrze rutinu i dosadu, sve što žele je da uživaju u svakom trenutku. Najgori su sa rokovima, nikada ne očekujte da Strelac nešto obavi u dogovoreno vreme!

Vodolija

Oseća veliki otpor ka "stegama" obaveza i radije će bukvalno sedeti i gledati u tačku, nego da se uhvati posla i završi ga. Saradnici Vodolije često očajavaju jer ne mogu da je nagovore da završi svoj deo posla. Vodolija, jednostavno, ne voli da radi, smatra da to guši njenu kreativnost i slobodu.

Ribe

Maštovite i pomalo usporene Ribe će odlagati svaku obavezu do poslednjeg trenutka. Kao i Vodolije, vole da žive u svom "savršenom" svetu mašte, gde oni ne rade ništa, a pare padaju same s neba. Bilo bi lepo da je svima tako, ali nije nikome, pa čak ni Ribama.