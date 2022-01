AKO STE ROĐENI OVIH DATUMA, SRCE ĆE VAM BITI SLOMLJENO U PARAMPARČAD: 2 znaka će propatiti zbog POMRAČENJA

Ljubavni horoskop za 2022. za neke znakove Zodijaka donosi samo loše vesti...

Izvor: YouTube/screenshot/Moviefone

Prema rečima astrologa, napete i krizne situacije u ljubavi čekaju pre svega one znakove Zodijaka na koje negativno utiče planeta Pluton. Ističu i će negativan uticaj biti više iražen kod osoba rođenih na specifične datume, nego što bi to generalno moglo da se kaže za njihov horoskopski znak.

Pa tako, najviše će biti pogođeni oni koji su rođeni: od 16. do 18. aprila (Ovan), od 19. do 21. jula (Rak), od 20. do 22. oktobra (Vaga) i rođeni između 16. i 18. januara (Jarčevi). Za njih astrolozi nemaju dobre vesti definitno će doživeti ljubavni lom u ovoj godini. Jedino što može da im se savetuje jeste da se što pre podignu i usredsrede na druge sfere života.

Takođe, Bik i Škorpija bi trebalo da se čuvaju da im neko ne slomi srce, narednih godinu i po biće pod uticajem pomračenja. Pomračenja u vašem znaku znače da bi trebalo da se bavite sopstvenim razvojom i trezveno procenite svoju vezu.

Dešava se da ako par nije u vezi zbog iskrene ljubavi već, na primer, zbog interesa i sl, takva zajednica može da se okonča kad je pomračenje. Ali ovaj "aspekt" ne prekida samo lošu vezu, već daje i priliku da upoznate osobu koja vam je suđena.

Lavovi u 2022. takođe neće imati sreće u ljubavi, kao što je to bio slučaj u 2021, a partner će biti u stanju da im slomi srce bez premišljanja.Ali to će im dati priliku da upoznaju novu osobu i zaljube se.

Potpuno drugačija sudbina očekuje Vodolije koje će 2022. provesti u ljubavi sa svojom srodnom dušom. Naredne godine vezu dižu na viši nivo i venčavaju se na proleće 2023.

Još jedan znak koji treba da bude pažljiv u ljubavnim odnosima je Strelac. Opasnost od raskida mu preti u periodu od novembra do januara, posebno ako su vezu započeli na leto.