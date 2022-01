OVO JE ISTINA O ISHRANI POSLE KORONA VIRUSA! Doktor objasnio i koji je najvažniji PREGLED nakon preležanog kovida

Kardiohirurg dr Miljko Ristić o ishrani i pregledima posle preležane korone!

Izvor: Pink/screenshot

Kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić govorio je u Jutarnjem programu o oporavku posle preležanog korona virusa, bilo da je slika bila teška ili smo "pregurali" kovid 19 asimptomatski, na nogama. Posle preležane korone, koje analize treba uraditi ako nismo sigurni da li smo u riziku od postkovid sindroma?

"Treba da se radi pre svega ultrazvuk srca, to je metoda koja je potpuno bezbolna i traje desetak minuta. Nije to problem da se proveri stanje pacijenta koji je preležao bilo koji soj korona virusa. U praksi je to uobičajena kontrola, za 15 ili 30 dana, zavisi kakvu su kliničku sliku imali. Svakako srce treba proveriti", rekao je on.

Da li su neophodni posebni vitamini, pošto o njima stalno slušamo? Doktor u šali kaže da se ljudi "kljukaju" a i ne znaju da veći deo unetih supstanci telo ni ne iskoristi. Prevelika količina je, kao i premala, opasna.

"Kada pogledajte sportiste, treneri i doktori koji vode njihove ekipe, na pripremama za svaki obrok iznesu i tacnu punu vitamina. Svi se kljukaju. Ali to nije dobro, vitamini ne zahtevaju neke velike količine. Kada beba dođe na ovaj svet, ona je šest meseci zaštićena, ne treba da unosi nijedan jer je iz majke dobila dovoljnu količinu", rekao je on.

"Bilo je ispitivanje u Americi, sportisti koji uzimaju i oni koji ne uzimaju vitamine. U 30 odsto slučajeva, unete su preterane količine, i to pravi probleme kao manjak vitamina. Ali daće vam doktor, evo ti ovo, nije loše, zima je, pa ti popij. Vitamini se nalaze u svežim namirnicama, a pre suplemenata treba analizom utvrditi da li uopšte postoji manjak", rekao je doktor o suplementaciji.

Posle korone je, ipak, praksa pokazala da nam je potreban vitamin C.

"On ima ograničenu moć apsorpcije. Ako popijete pet tableta, neće se apsorbovati, on najefikasnije ulazi preko infuzije. Kada čitate otpusnu listu iz kovid bolnice, preporučeni su vitamini C i D, ima i magnezijuma, selena i cinka. Ali kada je vitamin C u pitanju, čovek koji ga je izumeo je uzimao 16 grama dnevno! A onda kad je letalno završio, štampa je to propratila. Da je živeo samo 88 godina, a preporučivao ga je za dugovečnost. Jedan gram je dovoljan za osobu normalne telesne težine, na dnevnom nivou", rekao je on.