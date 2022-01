NAJPOZNATIJA PORNO ZVEZDA NE MOŽE DA HODA: Objavila snimak iz bolnice i otkrila - boluje od retkog poremećaja! (VIDEO)

Bivša porno glumica Džena Džejmison otkrila je da pati od retkog autoimunog poremećaja!

Džena Džejmison (47), jedna od najpoznatijih glumica fimova za odrasle, otkrila je na Instagramu da je u bolnici jer se "ne oseća dobro", a njeno stanje se toliko pogoršalo da nije mogla da hoda.

Kako je pojasnila, doktori još uvek sprovode testove, ali sumnjaju da boluje od Gilen-Bareovog sindroma, što je kasnije i potvrđeno.

Džena je istakla da "već nekoliko nedelja povraća", a nakon što je prethodne nedelje otišla u bolnicu, doktori su je pregledali i poslali kući da sačeka rezultate skenera. Međutim, njeno stanje se u međuvremenu pogoršalo.

"Došla je kući i nije mogla da hoda", pojasnio je njen partner Lior Biton. "Mišići u nogama su joj bili veoma slabi, nije mogla da ode do kupatila. Padala je u pokušaju da stigne do kupatila, pa sam morao da je podignem i odnesem do kreveta. U naredna dva dana je postalo još gore, nije mogla da stoji na nogama niti da hoda".

Njen partner je ispričao i da je Džena nakon toga otišla u bolnicu, gde su joj uradili još testova i pregleda, pa su je i zadržali u bolnici.

Nešto kasnije, porno diva se oglasila na svom Instagramu i otkrila svoju dijagnozu Gilen-Bareovog sindroma.

"Dobili smo neke odgovore. Patim od jednog malog sindroma koji se zove Gilen-Bareov sindrom, tako da radimo na tome. Samo sam želela da znate da vidim vaše poruke i da mi mnogo znače", rekla je Džena, dodajući da prima infuziju i da "lekari rade na tome da joj bude bolje".

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti opisuje Gilen-Bareov sindrom kao redak autoimuni poremećaj, zbog kojeg imuni sistem počinje da napada nerve, uzrokujući slabljenje mišića, što može da dovede i do paralize u ekstremnim slučajevima.

Većina ljudi se oporavi za nekoliko nedelja, ali kod nekih to traje godinama, a u veoma retkim slučajevima može da ima i fatalan ishod.

Ljudi koji pate od ovog poremećaja često imaju dijareju ili respiratorne probleme nedeljama pre nego što se uspostavi dijagnoza. Ovaj sindrom može da se javi i nakon infekcije određenim virusima, a u veoma retkim slučajevima, i nakon primanja određenih vakcina. Džena Džejmison je u svojoj objavi istakla da nije primila vakcinu protiv korone, niti bilo koju drugu vakcinu u skorije vreme.

"P.S. Nisam primila vakcinu protiv korone, niti neku drugu vakcinu. Ovo NIJE reakcija na vakcinu. Hvala vam što brinete", podvukla je Džejmison u objavi.