DR ČUBRILO OTKRIO ŠTA NAM TIHO RAZARA ORGANE: Ova 3 napitka su krcata najvažnijim sastojcima koji "TERAJU" BOLESTI

Dr Dejan Čubrilo govorio je oksidativnom stresu i otkrio kako da rešimo problem. Ovo su najbolji antioksidansi, a evo u kojoj hrani se nalaze!

Šta je oksidativni stres, koliko nam on narušava zdravlje i koja je to hrana koja ga podstiče, a koja pomaže da "izlečimo" telo, govorio je u emisiji "RTS Ordinacija", prof. dr Dejan Čubrilo, profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu u Kragujecu i specijalista medicine sporta.

"To je nešto što leži ispod svih bolesti, uzrok svih bolesti. Oksidacija je rđanje, a ona potencira upalu, upale u organima se ne vide, a unutra su. Napraviće pojačanje starenje kože, braon tačkice na rukama, to su znaci da je telo pod udarom slobodnih radikala koji optećuju ćelije, kolagen, hrskavicu, kožu..." objasnio je dr Čubrilo.

Često govorimo o slobodnim radikalima kao neprijateljima našeg zdravlja. Šta su slobodni radikali i kako nam oni to škode?

"To su produkti našeg metabolizma. Ako u našem telu ima previše šećera, masti, proteina... naša "fabrika" radi i kroz auspuh izbacuje višak koji prosto ne može da se pretvori u energiju. Kad se na to nadovežu vazuh, voda, zračenje, telekomnukacije, to su sve inicijatori koji potenciraju razvoj slobodnih radikala, a koji uzrokuju bolesti srca, zglobova, automine bolesti. Ispod njih leži oksidativni stres, odnosno 'rđanje' našeg organizma."

Koji su simptomi oksidativnog stresa?

Ovo su znaci da vam je telo pod oksidativnim stresom: umor, slabije pamćenje, problem sa koncetracijom, narušen imunitet, bolovi u mišićima i zglobovima, nervozna creva, nervoza, glavobolja, alergija...

"Odatle dalje kreće razaranje tkiva iznutra", kaže profesor.

A kako da proverite da li imate oksidativni stres ili ste mu podložni, dr Čubrilo je naveo listu od 20 pitanja. Ako imate preko devet pozitivnih odgovora, to je znak imate povećan nivo slobodnih radikala i da vaš organizam nema kako i na koji način da se izbori.

Pitanja koja otkrivaju da li imate povećan nivo slobodnih radikala

Šra raditi, kako se osloboditi ovog oksidativnog stresa? U tom slučaju dobro je jutro započeti čašom mlake, tople vode sa kafenom kašičicom mlevene kurkume u kojoj se rastopi kašičica meda. Savetuje i razblaženo jabukovo sirće, ali samo jednu vrstu.

Profesor je preporučio i nekoliko "lekovitih" sokova koji će pomoći da se oslobodite oksidativnog stresa i neutrališete slobodne radikale u telu. Lako se pripremaju, potrebno je samo da sve sastojke izblendirate, a sokove najbolje da popijete ujutru.

Dr Čubrilo je izdvojio pet najvažniih antioksidansa, a to su: alfalipoinska kiselina, vitamin C, glutation, vitamin E i konezim Q10. Pa tako preporučuje da se uz svaki obrok uzme pola tablete od 500 mg vitamina C, to je 750 mg u toku dana.

Alfapoinska kiselina se nalazi u spanaću, špargli, krompiru, brokoliju, kuvanom domaćem paradajzu... Iz tih namirnica će svako uneti dovoljnu količinu ovog nutrijenta, napominje dr Čubrilo.

"Do 25 godina u našem telu se dovoljno proizvodi koenzim Q10. K o ima preko 50, 55 godina kod njega ovaj nutrijent ne postoji u ćelijama. Tada već treba uzimati dva, tri puta godišnje. Ko god uzima statine treba da uzima konezim Q10. Oni imaju dejstvo da smanjaju količinu ovog koenzima", kaže doktor.