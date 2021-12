AKO IMATE OVAKVE SNOVE, ODMAH SE JAVITE LEKARU: Nikada ne biste povezali, ali znak su ozbiljnog zdravstvenog problema

Šta znači kada imate noćne more? Da li je reč o preživljavanju nekog prethodnog događaja ili je u pitanju nešto drugo...

Izvor: Shutterstock/Monkey Business Images

Dok spavamo, naš mozak "prečešljava" naša sećanja, misli i osećanja. I dok većina ljudi snove tumači kao poruku koju nam podsvest šalje, zapravo oni mogu da ukažu na stanje našeg zdravlja.

Stručnjaci iz Centra za ciklus spavanja (SCC) kažu da bi snovi mogli da vas upozore na potencijalno opasan poremećaj koji se javlja u snu. To je zato što mozak podsvesno obrađuje fizičke simptome određenih tegoba, a koji se ispoljavaju kroz snove. Ako primetite da se ove teme u snu iznova i iznova javljaju, javite se lekaru.

Ako imate ove vrste noćnih mora, to može biti znak apneje (poremećaj disanja) u snu. Opstruktivna apneja za vreme spavanja (OSA) je najčešći poremećaj disanja u snu. Javlja se kada se mišići u grlu opuštaju dok spavate, privremeno blokirajući disajne puteve i izazivajući pauze u disanju.

Iako mnogi ljudi sa opstruktivnom apnejom za vreme spavanja nisu svesni svojih simptoma, stručnjaci kažu da bi upravo snovi mogli da ukažu na problem. U slučaju da imate ovp stanje, veća je verovatnoća da ćete imati "živopisne noćne more" koje simbolizuju vaše uznemireno disanje - način na koji vas mozak upozorava na pretnju.

"Uobičajene vrste noćnih mora za one sa apnejom uključuju snove o davljenju i gušenju, snove o tome kako se borite za dah dok ste pod vodom ili u svemiru, kao i snove o zapušenim cevima i zaglavljenju u liftu", objašnjavaju stručnjaci.

Jedna studija objavljena u "Journal of Clinical Sleep and Medicine" otkrila je da "pacijenti sa apnejom imaju nove koje su mnogo negativniji od onih koji nemaju ovaj problem. A ovi snovi takođe mogu da utiču na to i kako se osećamo tokom dana.

"Dnevnu anksioznost i depresiju obično doživljavaju oni sa apnejom u snu koji su imali živopisne noćne more", upozoravaju stručnjaci. Istraživanja pokazuju da su ovi simptomi mentalnog zdravlja često direktna posledica prekomerne dnevne pospanosti (EDS), koja je "jedan od glavnih simptoma" apneje u snu.