DA LI JE OMIKRON SOJ OPASNIJI ZA DECU? Oglasio se predsednik Udruženja pedijatara - virus se brže širi, ali to NIJE sve!

Omikron soj se brže širi, a da li je opasniji za decu, objašnjava predsednik Udruženja pedijatara Srbije.

Izvor: Shutterstock/wk1003mike

Omikron soj još uvek nije zvanično stigao u Srbiju, ali podaci iz zemalja u kojima se već pojavio ukazuju da je moguće da će novi soj korone biti opasniji po najmlađe.

Omikron je zarazniji od delta soja, izaziva, doduše, lakšu kliničku sliku i za sada je procenat smrtnosti manji nego kod ranijih sojeva.

Predsednik Udruženja pedijatara Srbije prof. dr Georgios Konstantinidis rekao je da virus najviše kruži među decom.

"Omikron se širi u toj grupi jer je tu najmanji procenat vakcinisanih, deca se i najviše kreću. Stariji su u najvećem broju imunizovani pa bi zbog toga novi soj mogao da bude opasniji za najmlađe", rekao je on za "Kurir".

Broj hospitalizovanih udvostručio se u pojedinim zemljama, i prof. dr Konstantinidis navodi da veći broj slučajeva zaraze znači i veći broj bolničkih pacijenata.

"Primetan je porast u starosnoj grupi od 20 do 45 godina, ali i među decom od dve do tri godine", kazao je on.