OSTALA SAM BEZ KOSE, SAMO JEDNA OSOBA JE TO ZNALA: Kika SKINULA PERIKU pred pratiocima - video od MILION pregleda

Srpska jutjuberka oduzela sebi život zbog zlostavljanja koje je trpjela na Internetu. U jednom od najgledanijih videa podijelila tajnu s pratiocima.

Izvor: Printskrin, Instagram/ivelickovic3

Jutjuberka Kristina Kika Đukić izvršila je samoubistvo u iznajmljenom stanju na Obilićevom vijencu, zbog višegodišnjeg zlostavljanja koje je trpjela na društvenim mrežama.

Kristina je posljednje dvije godine života nosila periku, a tu informaciju je jutjuber Baka Prase iskoristio u raspravi sa njom na televiziji Prva, gdje su zajedno jednom prilikom gostovali.

Nakon toga, Kristina je odlučila da svojim fanovima ispriča istinu, te je objasnila šta joj se dogodilo sa kosom, kao i zbog čega je to skrivala od javnosti.

"U ovom videu odlučila sam da pričam o mojoj kosi, perici, jer me je dosta ljudi pitalo za to, zašto nosim periku, šta mi se desilo sa kosom. A periku nosim već skoro godinu dana i trudila sam se da sakrijem, da niko ne izvali da koristim periku. Kao što vidite i sada, svaki video mi je bio ovakav. Sjekla sam čelo u kadru kako se ne bi izvalilo da je perika, eto vam odgovora zašto sam sjekla svoje videe do pola glave", rekla je Kika u videu koji je objavila prošlog maja i koji broji milion pregleda.

"Trudila sam se da sakrijem to, da ljudi ne znaju da nosim periku i samo jedna osoba je znala te informacije vezane za moju kosu i to je bio moj dobar drug, sa kojim sam se posvađala par mjeseci prije drame. I kakva slučajnost, da je moj drug bio dobar sa Bakom i tada je Baka otkrio svima da nosim periku. Ali dobro, barem mi je olakšao iskreno, jer sada ne moram da se trudim da sakrijem, svi znaju da nosim periku".

Kika je potom objasnila da je imala smeđu kosu ošišanu na paž, ali da se ofarbala u plavo i otišla na nadogradnju.

"Držala sam je dvije godine sa korekcijama. I posljednji put kada sam krenula da skidam tu nadogradnju, u suštini vidjela sam koliko mi je kosa ispucala. I pored toga što mi je kosa izgledala kao je*ena metla, od te nadogradnje ostao mi je lijepak u kosi. Mama i ja smo pokušale da skinemo taj lijepak, ali se dobro sjećamo prošli put kada sam skidala nadogradnju, bilo je jako bolno i jednostavno nisam željela da prolazim kroz taj bol ponovo. I jednostavno, mama mi je olakšala život i stres i sve i uzela makaze i isekla mi pola kose. Isjekla je sve djelove gdje je ostao taj lijepak".

Kristina je potom pokazala i kako joj je izgledala kosa nakon što ju je mama ošišala, a potom riješila i da skine periku pred pratiocima.

"Ovo sam ja, ljudi. O.K., osećam se malo stidljivo. Ovo je sada moja kosica. Kao što možete da vidite i dalje je jako nezdrava, ovo su ostaci od plave kosice. U suštini, ovo sam sada ja. Ne znam, slatko mi je i ovako. Više nemam taj kompleks i mislim da mi čak i slatko stoji frizurica".