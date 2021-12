6 ČESTIH GREŠAKA U PRANJU KOJE VAM UNIŠTAVAJU ODEĆU I ZDRAVLJE: Makar 4 svi pravimo, a 6. nam nikad ne bi pala na pamet

Ove greške prilikom pranja veša u mašini mnogi prave, a nisu svesni da, ne samo da uništavaju odeću, već mogu da predstavljaju i rizik po zdravlje.

Ako nikada ne čistite mašinu za pranje veša, koristite previše praška ili ostavljate vlažne stvari dugo u bubnju, možete ne samo da uništite odeću, već i naškodite sopstvenom zdravlju. Danas gotovo da nemčinjenica je da mnogi nje znaju da je koriste pravilno. Kako biste izbegli probleme koji uništavaju garderobu i štete zdravlju, saznajte koje su to najčešće greške prilikom pranja.

1. Ne održavate mašinu čistom

Iako je njena svrha da pere veš, što podrazumeva upotrebu mirisnog praška i omekšivača, mašina može da ispušta neprijatan miris. To je zbog činjenice da se u njoj nakupila velika količina prljavštine ili se javila buđ. Ovo drugo može ozbiljno da ugrozi zdravlje osobe koja će udahnuti spore buđi. Da bi mašina za pranje veša uvek bila čista, potrebno je da je redovno čistite posebnim proizvodima ili sirćetom, limunskom kiselinom, sodom. Nakon svakog pranja, ostavite vrata i pregradicu za prašak otvorene, kako bi se što brže osušili.

2. Koristite previše ili premalo praška

U prvom slučaju, ostaci praška, koji nije bio ispran tokom pranja, talože se na elementima mašine. To dovodi do brze kontaminacije, a ponekad i do pojave buđi. Mala količina deterdženta jednostavno neće dovoljno očistiti odeću i brže će se pokvariti.

3. Ne dezinfikujete odeću

Čišćenje odeće i dezinfekcija su dve različite stvari. Dok četkanje uklanja svu prljavštinu sa površine, dezinfekcija uklanja bacile iznutra. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se virusi prenose sa osobe na osobu direktnim ili indirektnim kontaktom sa respiratornim izlučevinama koje ostaju na odeći. Zbog toga je pored deterdženta potrebno da se koriste sredstva za dezinfekciju prilikom pranja u veš mašini.

4. Ostavljate vlažnu odeću u mašini duže vreme

U vlažnom okruženju počinju da se razmnožavaju različiti mikroorganizmi, što može biti opasno po zdravlje ljudi. Osim toga, u ovom obliku odeća se mnogo više gužva, što kasnije otežava peglanje.

5. Pogrešno kombinujete veš za pranje

Peškire ne treba prati sa odećom, a bele stvari ne treba mešati sa obojenim stvarima. Sve ovo dovodi do oštećenja odeće ili njenog brzog propadanja.

6. Ne okrećete odeću naopačke

Kada je u pitanju pranje, većina prljavštine je zapravo na unutrašnjoj strani odeće. Zbog toga je za temeljno čišćenje stvari bolje okrenuti je naopačke. Provera džepova i sortiranje odeće po bojama i vrstama tkanina nisu sve što treba da uradite pre nego što počnete da perete veš. Vrlo često bube umeju da se "zavuku" u odeću, a nikako nije dobro kada se "razlože" u vodi...