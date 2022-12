"BEO ART" REVIJA PREDSTAVA U NIKŠIĆKOM POZORIŠTU!

U Nikšićkom pozorišta od 5. do 7. decembra, u sklopu „Beo art‟ revije predstava, publika će moći da uživa u ostvarenjima koja potpisuju izuzetna autorska i glumačka imena.

Izvor: Nikšićko pozorište

Revija se realizuje pod sloganom „Pretprazničke večeri‟.

Prva na repertoaru biće predstava „Sin‟ koju je po tekstu Florijana Zelera režirala Ana Tomović, a rađena je u produkciji Ateljea 212 i Beo Art-a 2015.

Igraju: Luka Grbić, Svetozar Cvetković, Isidora Minić, Tamara Dragičević, Branislav Zeremski i Relja Janković. Tekst je prevela Ivana Dimić, dramaturg je Dimitrije Kokanov, kostimografkinja Momirka Bailović, scenografiju je uradila Jasmina Holbus, a za scenski pokret je bio zadužen Damjan Kecojević.

„Najnovija predstava Ateljea 212, „Sin“ francuskog dramatičara i reditelja svetskog glasa Florijana Zelera, progovara o sve prisutnijoj temi, o tinejdžerskoj depresiji, posebno pocrtavajući nespremnost i nesposobnost roditelja da se suoče sa ozbiljnijim problemima u životu svog deteta. Ovde je reč o depresiji, ali jednako se može odnositi i na problem narkomanije, alkoholizma, ili bilo kakvog drugog ozbiljnijeg zastranjivanja. Jer deca kriju probleme, uspešno lažu, a roditelji najčešće oklevaju da izađu iz zone komfora i progledaju. Utoliko je ovaj komad značajan i opominjući u odnosu na sve prisutniji porodični i društveni fenomen...“, izvod iz kritike Aleksandre Glovacki.

Druge večeri biće izvedena predstava „Sitnice koje život znače‟ koju je po tekstu Lorenca Maronea režirao Andrej Nosov. U predstavi igraju: Mladen Andrejević, Nela Mihailović, Vanja Ejdus, Dušan Matejić, Nina Nešković i Rade Ćosić. Predstava je koprodukcijski projekat Narodnog pozorišta iz Beograda, Beo Art-a 2015 i Centra za kulturu Tivat.

Kostime je uradila Selena Orb, scenografiju Dejan Todorović, dramaturg je Đorđe Kosić, kompozitor Draško Adžić, a scenski pokret potpisuje Marija Milenković.

„U fokusu ove priče o ljubavi, prijateljstvu i pomoći je penzionisani knjigovođa Čezare Anuncijata, sebični namćor koji nikada nije preterano mario za ljude oko sebe. Penzionerske dane provodi mirno, uz alkohol i džangrizanje, u društvu vremešne prostitutke Rosane. Tada postaje svestan patnji s kojima se suočavaju njemu bliske osobe i pod stare dane počinje da otkriva sitnice koje život znače i dobija želju da iz korena promeni svoj karakter…“

Poslednje večeri, publika će imati priliku da pogleda predstavu Beo Art-a 2015 „Čovjek visine‟ koju je po tekstu Ane Đorđević režirala Jana Maričić. Uloge u predstavi tumače Nebojša Milovanović i Bojan Žirović.

„Skup vrednosti kojima čovek teži oduvek je, kao i on sam, isti. Nije mlada ni dilema da li se do tog cilja stiže levom ili desnom stazom. Pre sto godina, neposredno posle Velikog rata, jedni su nepokolebljivo verovali u napredak nakon užasa, dok su drugima ratne traume usadile oprez, gorčinu, pesimizam. Ni danas ne znamo koji su bolje znali, znamo samo da je mir i za jedne i za druge kratko trajao. U takvim okolnostima velike ličnosti malih naroda deluju apsurdno beznačajno, istorijski neprimetno. Ipak, ostaju sećanja na njihove ideje, predviđanja, strahove, koji se ni po čemu ne razlikuju od govora zapamćenih mislilaca. Zato se valja podsetiti na ono što imamo i one koje smo imali. A njihova zapitanost ostaće i naša: da li trajanje i opstanak znače razumeti vreme i promene, ili sačuvati izvorni trenutak pripisujući mu večnost.“

Cijena ulaznice je 5 eura. Informacije i rezervacije na telefone: 069 490 198 i 067 932 646.