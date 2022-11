"ANA KARENJINA" U PONEDJELJAK NA SCENI NIKŠIĆKOG POZORIŠTA

Predstava „Ana Karenjina”, Novosadskog pozorišta - Újvidéki Színház, koju je po romanu Lava Nikolajeviča Tolstoja režirao Dejan Projkovski biće izvedena na otvaranju 18. “Međunarodnog festivala glumca – Nikšić 2022”, u ponedjeljak, 7. novembra sa početkom u 20 časova

Izvor: Nikšićko pozorište

Saradnik reditelja je Atila Klinče, koreografiju je radila Olga Pango, muziku Goran Trajkoski, scenografiju Valentin Svetozarev, kostime Marija Pupučevska, asistent reditelja je Lehel Šoltiš, a asistent koreografa Viki Dineva.

Uloge u predstavi tumače: Timea Filep/Marta Bereš, Atila Nemet, Arpad Mesaroš, Zoltan Širmer, Gabriela Crnković/Judit Laslo, Gabor Pongo, Dina Dedović Tomić/Blanka Dieneš, Agota Ferenc, Robert Ožvar, Livia Banka, Terezia Figura i Adam Baji/Matin Bohocki.

Ostali: Fani Dupak, Lea Grešak, Anabela Hodik, Daniel Husta, Čaba Kemiveš, Adam Ađaš, Lehel Šoltiš, Regina Sabo, Bence Salai, Benjamin Varg.

Ostala djeca: Dora Repštok, Anđela Pašćan, Čila Turo, Teofil Trkulja.

„Naša Ana Karenjina je jedna žena – zapravo, nije važno da li je žena ili muškarac – jedan čovjek koji hoće da bude srećan. Kroz njen lik otvaramo brojna vrata i bavimo se time šta zapravo znači ljubav, koliko je čovjek spreman na žrtve, koliko je spreman da pobijedi sebe, svoje strahove, da bi pronašao smisao svog postojanja. U tom smislu je Ana Karenjina u našoj predstavi jedan složen sistem; i ona, ali i svi ostali likovi – Karenjin, Vronski, Levin, Kiti – imaju neku svoju priču, jednu borbu. Tako da ova predstava pokazuje da crno nikad nije do kraja crno, bijelo nikad nije do kraja bijelo, da zapravo ima puno nijansi unutra i da je zapravo to naš život”, napisao je reditelj o predstavi.

Festival se organizuje pod pokroviteljstvom Opštine Nikšić i Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a u okviru Nikšićke kulturne scene 2022.

Ulaznice za predstavu su rasprodate!

Predstava se ne preporučuje mlađima od 18 godina.