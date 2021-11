Mihailo Maksimović otkrio detalje svog posla.

Izvor: Kurir/printscreen

Najpoznatiji srpski makro Mihailo Maksimović u emisji "Sceniranje" na Kurir televizji govorio je o prostituciji u Srbiji i djevojkama koje za njega rade.

U emisiji je do detalja objasnio kako izgleda život seksualnih radnica, a nije krio da se klijenti i djevojke koje pružaju seksualne usluge nerijetko zaljubljuju, pa čak dođe i do toga da im ona rodi dijete.

"Dešavalo se da radnice izađu sa posla i odu da se viđaju sa klijentima. Dešavalo se i da im rode djecu, ima među njima i poznatih", započeo je.

"Klijenti nekada uđu u vezu sa nekim, pa kada raskinu oni se vrate kao klijenti. Djevojke često izađu tada iz prostitucije, ali ima onih koje se opet vrate. Ja to ne voli, ako će da izađu iz posla, nek izađe. To je jako loše za njih. Mlađi klijenti vole ove sa silikonima, stariji da je prirodno. To je jako važno za putovanja. Bio je jedan klijent pred razvodom zbog prostitutke, ne znam dali se razveo, ali čupavo je bilo", kaže Maksimović.

"Je l' onaj poznati sportista? Bila je to afera u medijima koja je drmala javnu scenu", pitala je novinarka, međutim Mihailo nije dao odgovor.

Potom je otkrio i šta njegove radnice privuče kod klijenata.

"Seksualne radnice zaljube se zbog novca prvenstveno. One su dobijale stanove, kola, skupa putovanja. Desilo mi se jednom da me je jedan klijent častio ogromnom svotom. Nisam htio da ga odbijem da se ne uvrijedi. Bila su ogromna čašćavanja djevojaka", kaže Maksimović.

