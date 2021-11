Sakupljaju se prikupljeni dokazi, koji bi mogli da dovedu do toga da Goran Džonić ostane iza rešetaka.

Izvor: Kurir/Marko Smiljković/D. Ilić/Facebook/Privatna arhiva

Dokazni postupak u slučaju ubistva porodice Đokić, za šta je prvoosumnjičeni njihov rođak Goran Džonić, trebalo bi da bude okončan ove sedmice.

Rad forenzičarske ekipe i balističara priveden je kraju, što će istražnim organima dati nove argumente protiv Džonića, ili će, što malo ko očekuje, otvoriti nove dileme oko toga ko je ispalio kobne hice u Gorana, Gordanu i njihovu ćerku Lidiju u noći između 26. i 27. septembra u ataru sela Moravac.

Svi dosad prikupljeni dokazi i svedočenja vode samo ka jednom čovjeku, ka Džoniću.

"Da bi on bio optužen, neophodno je u istrazi kompletirati i forenzičarski, balistički deo mozaika. Ključna je veza između ispaljenih projektila, nađenih čaura i pištolja koji je Džonić sakrio u dimnjak posle zločina. To su tragovi ravni otiscima prstiju. Na ispaljenom zrnu i čaurama ostaju narezi, ogrebotine koje nastaju dok metak putuje kroz ijcev pištolja. Ti narezi su jedinstveni i ne mogu da nastanu u drugom pištolju. I udarna igla ostavlja na čauri jedinstven trag. Sve to se mikroskopski utvrđuje, a izvodi se i kontrolno ispaljenje iz predmetnog pištolja", objašnjava dobro obaviješteni izvor iz istrage i dodaje da je veoma važna i putnja projektila kroz tijelo žrtve.

"To je veoma značajno jer se može ustanoviti na osnovu ugla ulazne rane, s koje visine i iz kog pravca je ispaljen hitac, da li odozgo na dolje, ili odozdo nagore, što uz fizičke karakteristike osumnjičenog, njegovu visinu i približnu rekonstrukciju događaja dovodi do kompletiranja slike neposrednog izvršenja zločina", otkriva sagovornik.

DNK TRAGOVI

Veoma važan dokaz krije se i u DNK tragovima. Sudski vještak i balističar s Vojnotehničkog instituta u Beogradu Vladimir Kostić objasnio je da se na osnovu traga na samo jednoj čauri može doći do počinilaca.

"Na toj čauri mogu da postoje DNK tragovi uprkos visokoj temperaturi koja se postiže prilikom ispaljenja. Kada čaura izleti, njena temperatura je ispod 100 stepeni Celzijusa, što malo ljudi zna. Zbog toga jedan počinilac može da se pronađe na osnovu DNK traga na čauri". naveo je Kostić.

Na mjestu zločina nađena je najmanje jedna čaura. Forenzičari treba da potvrde ili demantuju da je Goran Džonić poslije zločina pokušao da ukloni svoje biološke tragove s pištolja koji je sakrio u stanu supruge u Aleksincu.

"Ako su samo njegovi otisci na pištolju, sve je jasno. Ako je oružje temeljno očišćeno, pa tragova nema, opet se postavlja pitanje zašto ga je očistio. Nevin čovjek to ne radi", naveo je sagovornik.

Pogledajte fotografije spaljenog automobila: