Džonić neuobičajenim ponašanjem na saslušanjima počinje da priprema novu odstupnicu kako bi prikazao da je neuračunljiv.

Osim DNK tragova na novcu ukradenom iz automobila porodice Đokić, u prilog slučaju Tužilaštva ide i to što je Džonić pred tužiocima često mijenjao iskaze i sebe sve dublje upetljavao u mrežu laži, ali dokazi gotovo sigurno ukazuju na to da on stoji iza ubistva imućne porodice iz Aleksinca.