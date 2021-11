Srpski glumac, režiser i autor Branislav Lečić progovorio je nakon 8 meseci o optužbama za silovanje Danijele Štajnfeld. On se ponovo pojavljuje u javnosti i predstavlja dokaze da nije počinio silovanje, tvrdeći da su oni pribavljeni uz pomoć policijskog veštačenja.

Branislav Lečić je u današnjoj emisiji "Premijera" govorio o slučaju u kojem ga je glumica Danijela Štajnfeld optužila za silovanje, apelaciono tužilaštvo je u međuvremenu odbilo prigovor njenih advokata, a Lečić je sada podelio nepoznate detalje koji su prethodili njenoj optužbi.

On je na početku otkrio zbog čega nije davao izjave i nije se pojavljivao u javnosti:

"Izjave nisam davao namerno, zato što smatram da je za takve optužbe neophodno tretirati ozbiljno institucije koje su za to predviđene, to je policija i tužilaštvo. Kada dobijete jednu takvu prstom ukazanu optužbu, onda morate biti dovoljno mudri da se pravda ne preseli u medije i da to ne postane navijanje ko je za jednu stranu ko je za drugu. Zato sam zaćutao i nisam hteo da radim ništa, da ne bi i sve moje kolege koje su i u različitim pozorištima i i Zvezdari i u Jugoslovenskom dramskom gde sam decenijski prvak dovodio u neku neprijatnost, nego da završimo to. Mada su se meni oni javljali i govorili kako žele da igraju, neće da prave zamenu, jer su bili svesni da govorim istinu", rekao je Lečić i dodao:

"Ovakve stvari kada se dese, bez obzira koliko su dugo spremane i sa kakvom tendencijom su ružne, ne daj Bože da se ikome dogode."

Lečić je takođe pričao i o stavu svojih mladih kolega, da ne žele da budu na istoj sceni na kojoj je i on, kao i kako se on osećao.

"Ovo što se meni desilo je svetski trend, to postaje sredstvo pomoću koga sa abicijom da se pomogne žrtvama silovanja, može da se desi druga stvar, a to je lažna prijava, takođe krivično delo. Izuzetno je važno da se progovori o seksualnom nasilju i da pre svega osobe ženskog pola koje su doživele i preživele takvu stvar budu ohrabrene da to prijave i da se to procesuira, ali meni se zalomilo suprotno, da to bude lažna prijava, koja je dokazana kao lažna činjenicama."

Glumac je priznao i da je zvao glumicu kada je iznela u javnost optužbe za silovanjei pokušavao da sazna zbog čega se to dešava.

"Naravno da sam pokušao, to je bio jedan veliki šok za mene, generalno šok najveći u mom životu. Najveća muka i trpljenje, pošto to nema veze nikakve sa mnom kao čovekom, jer ja sam čovek koji jako voli i poštuje žene i one su mi inspiracija i moj odnos sa njima je uvek bio na jednom visokom nivou. Izdržavši to sam se zapravio suočio i sukobio sa jednom namerom koja je postojala da se upravo taj slučaj iskoristi, koji je motiv Danijele to niko ne može da sudi. Jer sam ja pored toga što sam tražio poligraf i za nju i za mene, gde sam ja odmah otišao po mojoj želji i mojoj volji, predlagao doktorsku ekspertizu i nje i mene, da odemo na pregled da bi se i psihičko i fizičko stanje ustanovilo, da vidimo da li se možda neki motivi nalaze u tome."

Prepisku Štajnfeldove i Lečića možete pogledati u galeriji:

Glumac je otkrio i to da je njegovoj porodici teško pala celokupna situacija. Takođe, on je otkrio i da se sa glumicom Milenom Radulović sastao, a zatim rekao i šta misli o slučaju Miroslava Aleksića, vlasnika škole glume koji je takođe bio u centru skandala.

"Mi smo se videli i ona se oglasila povodom toga i tu ću ostati, neću reći više ništa. Naši pozorišni klubovi su naša intima", otkrio je i rekao kakvo mišljenje ima o slučaju Mike Aleksića:

"Mene u slučaju mene, Mike i bilo koga drugog zanima samo istina, samo istina može da razveje maglu i manipulaciju bilo koje vrste."