U vreći sa novcem Goran Đokić je ostavio i jednu ceduljicu na kojoj je pisalo za koga je novac.

Istraga će odmrsiti zamršeno klupko oko trostrukog ubistva Đokića u Moravcu kod Aleksinca, tokom koje je policija već pronašla dokaze koji nesumnjivo ukazuju da je Goran Džonić zbog novca ubio rođaka Gorana, njegovu ženu Gordanu i ćerku Lidiju.

"Jedan od najjačih dokaza protiv njega je cedulja nađena uz novac zakopan posle ubistva na kojoj piše 'Za Gorana Džonića'", navodi izvor blizak istrazi.

Kako ističe, Džonića su u tužilaštvu pitali za ceduljicu, odnosno papir koji je pronađen među novčanicama u crvenoj koverti "Vestern juniona". Ta koverta je bila u platnetnoj vreći zakopanoj u voćnjaku kod kuće njegovog sina Stefana.

"On je, umjesto smislenog odgovora na pitanje otkud taj papir, dao nesuvislo objašnjenje: 'Ja sigurno nisam pisao tu ceduljicu jer nikad takvim rukopisom ne bih mogao da pišem'", dodaje izvor.

Najvjerovatnije je da je ubijeni Goran Đokić, vlasnik mjenjačnice iz Aleksinca, u bunkeru u gepeku imao odvojenu sumu za dogovorenu pozajmicu Džoniću. Među novčanice je ubacio cedulju da bi znao da je to suma za njegovog rođaka, u kojeg je imao povjerenje.

"Ubica je smislio da uzme novac, pa da se otarasi rođaka koji mu ga je pozajmio da ne bi morao nikada da mu vrati pare", navodi svoje mišljenje izvor iz istrage.

Goran Džonić je u jurnjavi da prikrije sve tragove ubistva iz gepeka Đokićevog pasata uzeo vreću s novcem, ali u mraku nije vidio ceduljicu. Ovo je sada jedan od ključnih dokaza protiv njega, pored DNK tragova na devizama zakopanim na porodičnom imanju. Riječ je o 43.000 eura, uz koje su nađene i manje sume u njihovoj garaži, iza ogledala i u usisivaču. Ukupno je kod njega pronađeno više od 50.000 eura.

Kako se spekuliše, Goran Đokić je u gepeku imao i više od 200.000 eura, te je policija i dalje u potrazi za nestalim novcem.

Kako pišu mediji, Džonić je pritisnut dugovima, zatražio i dobio pozajmicu od Đokića i primopredaju ugovorio za 26. septembar uveče, kad je znao da Đokići dolaze u Moravac. Sačekao ih je na ulici kad su krenuli nazad u Aleksinac da bi preuzeo pozajmicu i zamolio ih da ga sa kantom benzina prebace do mjesta gde mu je skuter ostao bez goriva. Te noći posle ponoći oni su ga odvezli do bivše separacije Dudova bara. Tu ih je pobio, zapalio njihova tijela i njihov pasat odvezao 12 kilometara dalje, gdje je zaista parkirao skuter prethodnog dana. Tu je izvadio novac iz gepeka, zapalio auto i skuterom svratio prvo do porodičnog voćnjaka, pa potom kući.

Džonić je u jednom od iskaza tužiocu pomenuo vreću i dvije kese s novcem koje su, navodno, braća Jojke, koje je optužio za ubistvo, donijele pošto su zapalili Đokićev pasat.

"Vreća je nađena, ali ne i kese. Braća Jojke imaju alibi za tu noć, ali nije isključeno da su kese zaista postojale jer Džonić u svojim iskazima često miješa realnost i fikciju. Ne isključuje se mogućnost da je u tim kesama ostatak novca ubijenih", navodi izvor.

