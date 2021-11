Marinko Rokvić sahranjen je juče na Novom bežanijskom groblju u Beogradu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/Zorana Jevtić

Jedan od najpopularnijih pjevača, Marinko Rokvić, sahranjen je 11. novembra na Novom bežanijskom groblju, a sin Nikola oglasio se dan nakon što je s porodicom i prijateljima voljenog oca ispratio na vječni počinak.

Marinko je preminuo u 68. godini poslije duge i teške borbe s rakom pankreasa. Ovaj veliki gospodin i čovek ostavio je za sobom neutješnu suprugu Slavicu s kojom je bio do posljednjeg dana, kao i sinove Nikolu, Marka i Darija.

Nikolino pismo prenosimo u cjelosti.

"Odlazak... Šta li to uopšte znači za današnjeg čovjeka... da li je to kraj, da li je to oproštaj , ili možda novi početak?

Za našu porodicu to je bio trenutak potpune ljubavi, čistih emocija koje nemaju granice, trenutaka koji su bili prozor ka vječnosti, pomiješani ljudskim tugama i čovječijem bolu!

Zašto čovjek ne može da izađe iz okova i svih stega koje nosimo po sebi, zar tek kad nastupi tren takozvanog kraja mi osjetimo potpunu slobodu i zbacimo sa sebe sve suvišne pregrade i ograde i izbacimo esenciju duše, esenciju ljubavi koja nam pokazuje da baš to i nije kraj... Zar je teško reći ljubavi moja, živote moj, radosti moja, ljepoto moja? Zar nam je teško da to kažemo svakoga dana? Vjerujte, moramo!

Počeću od naše heroine!

Naša majka, tvoja divna saputnica… taj heroj nad herojima, orden ljubavi, vjere, požrtvovanosti i svega najljepšeg što može da stoji u jednoj ženi, majci , supruzi i dami!

Koliko te samo voli, koliko ti je bila potpuna druga polovina, spojena bez ijednog procjepa ili greške pri spajanju!

Marine moj, znao si da izabereš :)

Ma, znao si sve…

Da ne pričam o tvom znaju i veštini pjevanja. Od kada si nas fizički napustio, tek tada sam u potpunosti shvatio kakav si ti bio pjevač i kakve su tvoje pjesme, tvoja karijera! Teško je bilo realno rasuđivati kada odrastaš pored takvog pjevača, tako ste nas vaspitavali da svoje skromno gledamo, a da druge dižemo, teško je bilo tada da vidimo, sada kristalno jasno znam, da si ti u stvari jedan od najboljih pjevača narodne muzike koji su ikada šetali ovim prostorima...

Moram ti priznati da sam ponosan na tvoje drage kolege i saradnike! Znam da ih grliš i ljubiš!

Oče moj, sada jasno vidim sve... Koliko smo se samo Marko i ja borili i utrkivali da izađemo iz tvoje senke, da se izborimo za svoje mjesto, da ne budemo samo sinovi Marinka Rokvića... Djelimično smo to i uspjeli za vrijeme tvog života... Sada mogu ponosno da kažem da smo mi isključivo sinovi Marinka Rokvića, ali ne u senci tvojoj, već u vječnoj svjetlosti!

Majkane, divim ti se!

Znam da si ponosan na moju braću Darija i Marka, kakvi su ljudi postali, koliko tvojih gena nose koji će se tek otključavati tvojim fizičkim odlaskom! Obećavam da ćemo čuvati tvoj..."

Sahrana Marinka Rokvića (1954-2021):

Marinko Rokvić preminuo je 6. novembra u Beogradu. Borio se s rakom pankreasa, imao je tešku bakterijsku infekciju i bio je hospitalizovan. Bolest je krio od javnosti, ali ne i od svojih kolega.

Rođen je 1954. godine u Bosanskom Petrovcu, a karijeru je započeo davne 1974. godine. U svojoj bogatoj karijeri snimio je dvadeset i jedan studijski album i nekoliko singl ploča.

Pjesma "Da volim drugu ne mogu", drugi hit u Marinkovoj uspešnoj karijeri, prodata je u tiražu od 600.000 primjeraka.