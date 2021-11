Nakon što je grupa mladića očistila mural Ratku Mladiću, predstavnik Socijaldemokratske partije Srbije Đorđo Žujović koji ga je jutros "zalio" kofom kreča kaže da će to ponovo uraditi.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji trebalo je juče da ukloni mural osuđenom haškom zatvoreniku Ratku Mladiću, međutim, to je otkazano nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranilo skup. U jednom trenutku, muralu su prišle aktivistkinje Aida Ćorović i Jelena Jaćimović i gađale ga jajima. Nakon toga ih je policija u civilu privela, ali su ubrzo puštene. Jutros je mural "okrečen" biijelom bojom, a kofu kreča na njega je prosuo predstavnik Socijaldemokratske partije Srbije Đorđo Žujović.

Nekoliko sati kasnije u Nemanjinoj se pojavila grupa od desetak mladića u crnom, koji su počeli da čiste mural. Kako je javio naš reporter s lica mjesta - u tome su i uspjeli! Oni nakon tri sata ribanja posao privode kraju, a ispod bijele farbe se ponovo nazire lik osuđenog Ratka Mladića.

Žujović, inače član stranke bivšeg ministra Rasima Ljajića, ovim povodom je rekao da će opet uništiti Mladićev mural.

"To sto su ljudi sa crnim kapuljačama brzo krenuli da dovode mural u prvobitno stanje mene ne iznenađuje. To što im se danas desilo u njihovom svijetu predstavlja poraz, a u mom svijetu čuvanje časti i obraza ove zemlje. Neka svako radi svoj posao, normalni ljudi znaju šta im je činiti svakog dana. Ne mogu oni nikog uplašiti, već će nas sve zajedno samo više motivisati i ujediniti. Zlo nikada neće pobediti i to je moja poruka", rekao je Žujović za medije.

Mural sa likom bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, osuđenog u Hagu na doživotni zatvor, oslikan je ljetos na uglu Njegoševe i Ulice Alekse Nenadovića. Ovako je mural izgledao kada ga je Žujović polio farbom: