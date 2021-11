Premijerka Srbije Ana Brnabić kazala je sinoć da nije imala informacije da je Danilu Vučiću, sinu srpskog predsjednika Vučića, bio zabranjen ulazak u Crnu Goru.

Izvor: screenshot Pink tv

"Nikada nisam imala bilo kakve zvanične informacije o takvim stvarima i znam da predsjednik Vučić nikada nije dobio takve informacije, što je zaista nevjerovatno", rekla je Brnabić za televiziju Pink.

Ona je rekla da su u Srbiji prisutni, u dijelu javnosti i medijima,"užasni napadi" na predsjednika i vladu Srbije, te u emisji pokazala naslovnu stranu današnjeg "Danasa".

"Ovo što se radi predsedniku Vučiću napadima na porodicu nema nikakve veze sa Danilom, ovo je direktan napad na predsjednika Vučica", dodaje Brnabić.

Ističe je da je ovo instrumentalizacija napada na Vučićevog sina i porodicu da se napadne on.

"To napadaju direktno mediji koji su u vlasništvu Dragana Šolaka i Dragana Đilasa i to je to - to je najprljavija kampanja koju smo mi ikada vidjeli a ona tek počinje", rekla je ona.

Dodala je da misli da će ta kampanja prema Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci biti "nešto najbrutalnije" što smo vidjeli jer se, kako je navela, ta kampanja uvezuje i sa medijima u regionu čiji su vlasnici isti ljudi.

"Mi ćemo se boriti potpuno demokratskim sredstvima, argumentima, rezulatatima, planom i programom i dalje kako god bilo, nećemo napadati ničiju djecu i ničije porodice", rekla je ona.