Mumaer Zukorlić, potpredsednik Narodne Skupštine Srbije i lider SPP preminuo je danas u 51. godini. Samo par dana ranije, održao je govor u kome je pričao o pravima građana.

Izvor: YouTube/Printscreen/SANA PRESS

Nekoliko dana ranije, Zukorlić je održao govor u Narodnoj skupštini Srbije, gde je govorio o zakonu o Zaštitniku građana i o pravima građana.

"Zaštitinik građana je faktor u državnom aparatu koji treba da zaštiti građane od državnog aparata. Radi se o delikatnoj kategoriji. To je državni organ koji treba da zaštiti građane od ostalih organa. On je deo državnog aparata koji treba da zaštiti građane od kršenja zakona. To je jedna veoma delikatna funkcija", rekao je, između ostalog, Zukorlić i naglasio da izbor zaštitnika građana mora zavisiti od njegovog poznavanja prava.

Ostatak govora možete pogledati u snimku:

Podsećamo, Mumaer Zukorlić - nekada glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, danas potpredsednik Narodne Skupštine Srbije i lider SPP preminuo je danas u 51. godini.

Prema nezvaničnim informacijama medija, Zukorliću je iznenada pozlilo dok je pio kafu na Fakultetu za islamske studije, gde je predavao, a izdahnuo je na putu do bolnice, u vozilu Hitne pomoći. Reanimacija je pokušana na licu mesta, ali nažalost, konstatovana je smrt.