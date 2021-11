Pevač Marinko Rokvić napustio nas je danas nakon kraće bolesti

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Marinko Rokvić, pevač narodne muzike čija je karijera trajala decenijama, napustio nas je danas nakon kraće bolesti u 68. godini.

Pevač je iza sebe ostavio suprugu Slavicu i tri sina - Nikolu, Marka i Darija, kojeg je dobio u vanbračnoj vezi.

Marinko Rokvić nije krio da pored sinova pevača ima i treće dete.

Dario se nikada nije eksponirao u javnosti a ono što je poznato jeste da živi u Kanadi i da bar jednom godišnje koristi priliku da poseti oca i svoju polubraću u Beogradu. Nikola je nedavno na svom profilu na Instagramu podelio fotografiju sa Markom i Darijom.

Nikola Rokvić, Marinko Rokvić, Marko Rokvić

Izvor: Instagram/NikolaRokvic

Dario Rokvić živi u Kanadi, a jednom prilikom je otkrio i kako je izgledalo njegovo detinjstvo i kako je saznao da je njegov otac poznati pevač.

"Ja sam imao super detinjstvo dok se nije zaratilo u Sarajevu. Onda nam je bilo malo teško, ali sve je to život. Znao sam odavno da mi je otac pevač, slušao sam njegovu muziku na kasetama. Uglavnom smo Marinko i ja smo uvek bili u kontaktu, a nastavili smo da se čujemo i kada sam se preselio u Kanadu 1995. godine."

Kako kaže Dario, jedino što mu je nedostajalo tokom detinjstva su njegova braća.

"Moja mama je divna žena i uvek se trudila da mi priušti i više nego što je mogla. Voleo bi da su Nikola I Marko odrasli sa mnom i da smo bliže, ipak Kanada nije baš blizu. Ali takva je sudbina. Dobro je što sada tehnologija napreduje I možemo da se gledamo."

Ova tri brata danas imaju fenomenalan odnos, što je Dario i potvrdio.

"Imamo super odnos, stalno se čujemo i gledamo preko Skajpa. A, kad dođem u Srbiju, stalno smo zajedno. Kada se okupimo u Beogradu, naša druženja su ispunjena smehom, ljubavlju i veseljem. Baš bude lepa atmosfera i zato svaki put jedva čekam da dođem."

Marinko je svojevremeno priznao da ga nije odmah priznao i da se kajao zbog toga:

"To se desilo... Mislim desilo se kako se desio. On se rodio iz nekog, da kažem, susreta. To nije bila veza niti zabavljanje pa ja jednostavno nisam bio siguran da je dete moje. I zato sam rekao da mi je tad bila ta pamet ja bih odmah otišao i proverio. Međutim, mladost, ludost... Ja tad nisam bio ni oženjen", ispričao je Marinko svojevremeno za medije.