Nakon još jednog hapšenja u akciji Armagedon u Srbiji, postavlja se pitanje ko su ljudi koji šire pornografski materijal na kojem su djeca, ko su njihove žrtve i kako policija ulazi u trag počiniocima ovog krivičnog djela.

Izvor: MUP Srbije (mup.gov.rs)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u nastavku akcije "Armagedon" uhapsili su 18 osoba pod sumnjom da su plasirali i širili pedofilski materijal. Kako se sumnja, oni su preuzimali, sačuvali na hard diskovima računara i dijelili sadržaje nastale iskorišćavanjem djece u pornografske svrhe.

Advokat Rade Knežević ovim povodom otkrio je za MONDO kakve kazne očekuju uhapšene, koliko je teško ući u trag onih koji šire pedofilski sadržaj i ko su najčešći počinioci a ko žrtve ovakvih djela.

RADE TO ZBOG ZARADE

Armagedon je višegodišnja akcija, koja se sprovodi i u Crnoj Gori. Sastoji se iz mnogo djelova, dok se u javnosti uglavnom vidi samo hapšenje počinilaca.

"Zbog razvoja tehnologije, nažalost, slučajevi rasturanja pedofilskog materijala su postali masovniji nego što su bili ranije. Često je potrebno više mjeseci da bi se ušlo u trag krivcima, u čemu je najvažnija karika Odjeljenje za visokotehnološki kriminal. Mreža onih koji rasturaju materijale je kao paralelni svijet u kome su svi umreženi. Neki od počinilaca krivičnog djela stavljanja u promet pedofilskog materijala rade to iz čiste materijalne koristi i zarade, nemajući veze sa konkretnim djelima pedofilije", kaže za MONDO advokat Rade Knežević.

KRIVAC IZ OKOLINE, ŽRTVE SIROMAŠNA DJECA

Jedan od uhapšenih u akciji Armagedon živi u zgradi u koja je udaljena svega deset metara od ulaza u vrtić, u naselju Stepa Stepanović u Beogradu, pišu mediji. Takođe, spominje se da se radi o djevojčicama koje su iz porodica lošijeg imovinskog statusa.

"To nažalost nije ništa čudno i često krivična djela čine osobe koje ne samo da se nalaze u neposrednoj blizini, već rade sa djecom. Takođe, djeca koja često postaju žrtve pedofila i dječje pornografije često su djeca bez roditeljskog staranja, prepuštena sama sebi, kao i djeca iz siromašnih porodica", kaže advokat Rade Knežević.

NEMA ZASTARIJEVANJA I UBLAŽAVANJA KAZNI

Tokom istrage utvrdiće se da li su maloljetne djevojke podvodili mušterijama, dok za sada postoji sumnja da su pojedine djevojčice uz malu novčanu nadoknadu odvođene kod muškaraca koje su nalazili na društvenim mrežama ili preko preporuke.

"Najprije policija treba da utvrdi da je došlo do širenja pedofilskog materijala, nakon čega se u daljem toku postupka ispituje da li je okrivljeni posjedovao materijal radi prodaje ili je učestvovao u proizvodnji, podvodeći djecu. U slučaju uhapšenih u akciji Armagedon postoje indicije da je bilo podvođenja maloljetnika, za šta je zaprijećena kazna od osam godina zatvora. Po zakonu krivična djela koja se tiču pedofilije više ne zastarijevaju, nema uslovnog otpusta, ublažavanja kazni i zastarijevanja", kaže Knežević.

KAZNE OD TRI DO OSAM GODINA ZATVORA

Ukoliko se ispostavi da nije u pitanju podvođenje, ali da je počinjeno krivično djelo proizvodnje pornografskog materijala u kome učestvuju djeca do 14 godina, zaprijećena je kazna od osam godina zatvora.

"U slučajevima kada se radi o maloljetnicima koji imaju od 14 do 18 godina, kazna je do pet godina zatvora. Ukoliko se ispostavi da krivac nije proizvodio sadržaj, ali ga je pribavljao za sebe, stavljao u promet ili javno izlagao, kazna je do tri godine zatvora. Ono što mnogi ne znaju je da kazne postoje i za lica koja preko interneta pristupaju pornografskim sadržajima na kojima su djeca. S tim što je taj dio zakona problematičan, pošto je najprije potrebno utvrditi da li je to namjerno i svjesno urađeno", kaže advokat za MONDO.

Izvor: iStock

ŠIRILI MATERIJAL NA KOME SU DJECA OD TRI DO SEDAM GODINA

Da podsjetimo, uhapšeni su I. O. (42) iz Niša, Z. T. (38) iz Subotice, A. N. (65) iz Beograda, I. V.(46) iz Vrbasa, D. D. (51) iz Lebana, S. A. (38) iz Beograda, B. I. (67) iz Niša, R. A. (56) iz Velikog Gradišta, S. D. (41) iz Zrenjanina, M. L. (24) iz Zrenjanina, T. Š. (52) iz Vrbasa, M. B. (42) iz Beograda, P. V. (20) iz Beograda, S. N. (45) iz Niša, I. A. (43) iz Požarevca, P. K. (45) iz Subotice, M. T. (85) iz Knjaževca i V. G. (51) iz Bele Crkve.

Oni se sumnjiče da su izvršili krivična djela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju, iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela protiv polne slobode prema maloljetnom licu i polno uznemiravanje.

Prilikom pretresanja stanova osumnjičenih i uvidom u računare i računarsku opremu pronađeno je više terabajta materijala nastalog iskorišćavanjem maloljetnih lica u pornografske svrhe, sadržaji seksualne eksploatacije beba i djece od tri do sedam godina, fotografije i video sadržaji incestnog tipa, kao i druge fotografije i video zapise eksplicitne zloupotrebe djece u pornografske svrhe.