Bivši komadant Jedinice za specijalne operacije Srbije Milorad Ulemek Legija (53) još uvijek štrajkuje glađu u požarevačkom "Alkatrazu".

Izvor: YouTube/Printscreen/ SmokeDimi

I danas je Legija odbijao zatvorsku hranu, kao i posjete, telefonske pozive i izlazak u šetnju. Kako izvori upoznati sa situacijom tvrde, Legija je šetao po svojoj ćeliji, pravio se da stražari koji su mu postavljali pitanja ne postoje i ponovo nije želio da uzima hranu.

"Nema nikakvih novih informacija", rekao je njegov advokat Aleksandar Kovačević.

Zasad nema ni reakcije Legijinih saboraca iz nekadašnje Jedinice za specijalne operacije, kao ni pajtaša iz „zemunskog klana” koji kazne služe u Zabeli. Ipak, kako objašnjava bivši načelnik beogradske policije, advokat i član Svjetske asocijacije šefova policije, Marko Nicović, Legija je sigurno imao ideju da će ga nekadašnji saborci pratiti.

"On ovim, nazovimo ga štrajkom, želi sebi da da na značaju jer su ga svi zaboravili. Njemu je povrijeđena sujeta. Misli da će i drugi zatvorenici, njegovi poštovaoci, to prihvatiti i pridružiti mu se, u šta ja čisto sumnjam", tvrdi Nicović, i ovakvu tezu on potkrjepljuje i sledećim stavovima.

"Mnogi njegovi sljedbenici i članovi 'crvenih beretki' su se razočarali u njega kao komandanta jer je sarađivao sa 'zemuncima", navodi sagovornik, podsjećajući da je istragom dokazano da je Legija, kao komandant "beretki", učestvovao u otmicama, ubistvima, reketiranju…

Ulemek je kako je naveo njegov advokat stupio u štrajk glađu jer je već skoro 18 godina u pritvoru i strogoj izolaciji u ćeliji, tokom kojih mu je sve vrijeme uskraćeno pravo na resocijalizaciju i napredovanje tokom izdržavanja kazne, pravo na rad, školovanje, pravo na posjetu bliskih lica u posebnim prostorijama i posjete drugih osoba, kao i Ustavom garantovano pravo da bude obaviješten o razlozima zbog kojih mu se produžava boravak u samici svake dvije godine.

Milorad Ulemek Legija kaznu izdržava u najtsrožem zatvoru u Srbiji - Posebnom odjeljenju zatvora u Požarevcu, poznatom i kao srpski "Alkatraz", u kojem boravi od otvaranja tog 2010. godine.