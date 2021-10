Misice Srbije, Crne Gore ,Albanije i Kosova napravile su pometnju u medijima.

Izvor: Instagram/Printscreen/bunt.svesrbija

Fotografije gdje poziraju sa prekrštenim rukama koje simbolizuju dvoglavog orla i podignuta tri prsta skandalizovale i Srbe i Albance. O tome su ovog jutra u "Uranku" govorile Vesna De Vinča i misica Valentina Petrović u video obraćanju.

"Tragičan je taj medijski 'topli zec' kroz koji su sve tri prošle. Ja sam u veoma nezahvalnoj ulozi i Valentinu Petrović ću povući sa takmičenja Mis Interkontinental, a to je i ona htjela. Ona nije sposobna da se takmiči, u teškom je bedaku. Morala je da bude koncentrisanija. Mi vodimo računa, mi smo državotvorna kompanija iako nismo na budžetskom finansiranju. Mnogo joj je teško. Ugašen joj je Instagram profil i stižu joj prijeteće SMS poruke od Albanaca", kazala je De Vinča.

De Vinča je kazala i da je važno napomenuti i to da je bijeli dvoglavi orao sprski simbol: "Imaju ga na grbovima i braća Crnogorci i Rusi, ali su ga Albanci preuzeli i napravili svoj, crni. Važno je i to da se zna. Albanski lobi je aktivan i u našoj sferi."

Vesna De Vinča K1 televiziji ekskluzivno je ustupila Valentinin snimak u kojem se izvinjava i objašnjava šta se dogodilo u Egiptu.

"Želim da se javno izvinim zbog svojih nepromišljenih postupaka svom narodu i svojoj državi. Kada smo došli ovdje, predstavnice Kosova i Albanije su imale poglede usmjerene ka meni koji nisu bili prijatni. One su konstantno želele da budu u mom društvu, da se druže sa mnom, a kako sam ja odgajana da nemam predrasude, prihvatila sam njihovo društvo. Svi su mi govorili da se čuvam i da povedem računa, ali uplela sam se u njihovu igru i takozvanu divnu energiju, prijateljsku nastrojenost i zaboravila sam šta su mi svi govorili. Sada sam sigurna da je to bila zamka i da je to smišljeno. Kada su osvanule naše slike sa tri prsta, one su me blokirale, ugašen mi je Instagram profil, a one su stalno objavljivale naše slike sa dvoglavim orlom da ispadne da smo se samo tako slikale. Proživljavam pakao, prijete mi. Bajka koju sam živjela postala je katastrofa", kazala je u video obraćanju Valentina Petrović.