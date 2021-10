Stravične scene u Zablaću nadomak Čačka, krajem avgusta, kada je muž, nasrnuo na suprugu, majku njihovo četvoro djece, nanijevši joj užasne povrede, nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Nikoliji V. su nanijete povrede opasne po život i do kraja života nosiće posledice stravičnog prebijanja kada je ostala i bez djelova tijela. Sedam dana bila je na ivici života i smrti, a danas na terapijama kojima vida teške povrede.

"Probudila sam se u bolnici posle nekoliko dana, izubijana, bez uveta i u teškim podlivima. Ne znam kako sam preživjela takvu torturu i udaranje po cijelom tijelu. Kasnije su mi doktori u bolnici i komšije iz Zablaća rekli da sam pretučena letvom koja je na sebi imala ekser", sa teškom mukom govori Nikolija.

Ali to na žalost izgleda nije kraj njenim stradanjima. Strah u kojem trenutno živi teži je od smrti.

"Znam da mi nema života onog trenutka ako bude pušten. Plašim se da će me ubiti. Ovo pričam ne da bi se svetila ili tražila kaznu, želim samo da pokušam da nastavim da živim kao čovjek i podignem ovu nejač koja su jedna drugom do uveta. Ali mislim i znam da me neće ostaviti na miru iako samo to tražim. Nije prvi put da obeća, svi koji su pokušali da me zaštite su pretučeni, počevši od moga oca, kao i njegove majke koja je uvek bila na mojoj strani. Ne vidim spas, znam da me čeka pakao pitanje je trenutka.. Žao mi je zbog djece, znam da preživljavaju sve sa mnom iako pokušavam da sakrijem", tiho priča ova mlada i na smrt pretučena žena.

NIKOLIJIN MUŽ USKORO NA SLOBODI?

Njen advokat Irena Ilić je kazala da je u toku postupak pred nadležnim čačanskim tužilaštvom, za krivično djelo nasilje u porodici i da se još uvijek ne zna ishod postupka. Ona kaže da njen klijent strahuje za život.

G. V. je u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci na smrt pretukao tridesetogodišnju suprugu Nikoliju, a potom je golu ostavio pored kontejnera gdje su je pronašli mještani u besvjesnom stanju. Njemu je više puta izricana mjera zabrane prilaska supruzi zbog nasilja a protiv njega se vodi postupak za ugrožavanje života tastu koji je pokušao da zaštiti kćerku.

Odredjen mu je pritvor u trajanju od dva mjeseca, za koji se samo pretpostavlja da će biti produžen i veoma je moguće da se uskoro nađe na slobodi. Ono što uznemirava javnost je činjenica da Nikolija nije prvi put žrtva nasilja od strane svog supruga, što ukazuje na dužnost nadležnih pravosudnih organa da pruže adekvatnu zaštitu žrtvi nasilja, posebno iz razloga što je u pitanju majka četvoro maloljetne djece.

Advokat Irena Ilić apelovala je na sve nadležne organe da primarno zaštitite sve žrtve nasilja kako ne bi ponovo postajale žrtve istih učinilaca, a sve iz razloga odsustva primjene represivnih mjera i dodaje to da nasilje u porodici nije porodična stvar već krivično djelo.

Od izvora bliskih istrazi mediji su došli i do saznanja da se na osnovu do sada raspoloživih činjenica i dokaza u postupku, može izvesti zaključak da je čitav ishod postupka upitan. Imajući u vidu dosadašnju praksu u ovakvim ili sličnim slučajevima, gotovo je izvjesno da nepružanje adekvatne zaštite žrtvi u ovom slučaju Nikoliji, može biti kobno i imati tragičan ishod.

Inače Nikolija potiče iz ugledne porodice i fakultetski je obrazovana mlada žena. Sticajem životnih okolnosti doživjela je stravičnu torturu sa teškim posledicama. Jedina svijetla tačka u životu ove mlade žene su djeca od kojih najmlađe ima 9 mjeseci a najstarije 5 godina.