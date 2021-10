U emisiji "Usijanje", današnji gosti, među kojima je bio i Božidar Spasić, nekadašnji operativac službe Državne bezbednosti, govorili su o slučaju trostrukog ubistva porodice Đokić koji je potresao Srbiju.

U toku emisije, gosti su se osvrnuli na najnovija otkrića vezana za ubistvo i govorili o tome u kom pravcu će dalje ići istraga. Božidar Spasić je bio mišljenja da je ubica Đokićevih, osumnjičeni Goran Džonić, smatrao da je zločin izvršio "savršeno".

"Sa njegovog aspekta, on je sve savršeno uradio. On je ubio, sakrio, prikrio, i to je bilo to. Mi smo tokom istrage raspravljali - nije to samo, baciš dva litra benzina i zapališ telo. Dakle, ubica je morao da zna kako gori telo. On je bio vatrogasac, on to svakako zna", rekao je Spasić.

On je dodao da se u budućnosti očekuje još hapšenja:

"Mislim da je tu uključeno još mnogo ljudi i da ćemo otkriti još saučesnika, a da je deo plena koji je nađen samo deo veće svote koja je opljačkana."

Spasić se osvrnuo i na izjave koje je osumnjičeni Džonić davao u policiji:

"U trenutku hapšenja, zločinci izigravaju iznenađenje, pravdaju se svim i svačim, ali kod policije to ne prolazi. Imali smo slučaj da je jedna žena, koja je izvršila pljačku, tokom celog procesa istrage ponavljala da je to uradio njen brat. I kada je dokazano da je ona bila u pitanju, u tome nije videla ništa pogrešno. Vrlo je važno za ovaj slučaj da ko god radi sa mnogo novca, daje pozajmice, živi dobro, i svako ko je u takvoj situaciji je potencijalna žrtva. Ovde će odgovarati i oni koji su nešto znali, ne samo izvršioci. Ponavljam, očekujem da u narednom periodu bude uhapšeno još dosta ljudi. Ne verujem da je on (Džonić) bio mozak operacije", smatra Spasić.