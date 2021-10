U večeri hapšenja osumnjičenog za ubistvo porodice Đokić objavljeni su novi, monstruozni detalji zločina u kojem je stradala čitava porodica.

Mjesec dana nakon što je prijavljen nestanak porodice Đokić iz Aleksinca, u petak uveče izvedeno je prvo hapšenje osumnjičenog za monstruozni zločin.

A osumnjičeni je njihov rođak, čije je hapšenje potvrdio i njegov otac!

Kod osumnjičenog je nađen i novac za koji se tvrdi da navodno pripada upravo ubijenoj porodici, a tu su bili i predmeti koji se povezuju sa samim ubistvom, koje je definitivno bilo unaprijed pripremljeno.

Prema informacijama medija, on je žrtve presreo i potom realizovao svoj monstruozni plan jer je navodno unaprijed pripremio naftu, našao rupu gdje će zakopati tijela, odveo ih tamo, ubio i zapalio.

Privedeni je bliski rođak ubijenog Gorana Đokića. Ubica i žrtve znali su se cijelog života, a navodno ranije nisu imali međusobnih problema.

Goran je navodno upravo osumnjičenom povjeravao svoj automobil kada je trebalo da ga opere, jer je bio nepovjerljiv prema radnicima perionice zbog tajnih sefova.

Nestanak porodice Đokić prijavljen je 28. septembra, a njihova tijela pronađena su u ataru sela Moravac u opštini Aleksinac 2. oktobra.

Navode da je osumnjičeni psihički bolestan demantovala je Verica Đokić, rođaka ubice, koja ne može da razume da je on ubio celu porodicu.

"Ne mogu da vjerujem da je to on, da je on ubio našeg Gorana i porodicu. Znam ga 45 godina, sa njim sam išla u školu. Ne znam ni kako su do njega došli", rekla za Kurir Verica Đokic, povodom hapšenja njihovog rođaka.

"On je bio vatrogasac i nije istina da je psihički bolestan. Viđala sam ga svakodnevno, ne mogu da povjerujem da je to uradio", dodaje Verica.

Oglasio se i otac osumnjičenog, koji je ukratko ispričao kako je izgledalo hapšenje G. Dž.

"OTIŠAO JE I NIJE SE VRATIO"

"Bili su ovdje kod nas policajci, on je uhapšen kao osumnjičeni, ali mi ne znamo ništa. NIšta mi nisu rekli, niti znam, nisam bio tu dok se to događalo. Juče je uhapšen. Ne znam kako je došlo do svega toga. Bili su policajci sa njim, neku su kontrolu vršili i sa njima je otišao. Otišao je i nije se više vratio. Nemam šta drugo da kažem", rekao je otac osumnjičenog za Kurir.

Prema pisanju medija, osumnjičeni za ubistvo živeo je svega četiri kuće od porodice Đokić. Posebno su šokantni novi detalji, prema kojima je ubistvo izvršio tako što je najprije ubio Gordanu Đokić sa dva hica - jednim u grudi, a drugim u glavu, Taj zločin su gledali njena ćerka Lidija i suprug Goran, a onda je ubijena ćerka, pa na kraju i otac.

U toku večeri procurila je i fotografija osumnjičenog!

Đokići su sahranjeni 7. oktobra, dok je trajala potraga policije za dokazima i osumnjičenima za zločin koji je potresao region.

Navodno je i njihov rođak takođe prisustvovao ovoj sahrani: