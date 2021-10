Branko je primijetio dječka kada je pošao da plati račun za telefon i tvrdi da je samo on mogao da zna da ima kod sebe toliki novac.

Juče se na društvenim mrežama pojavio snimak jezive pljačke, koja se dogodila usred bijela dana na Zvezdari u Beogradu. Čovjek je svom silinom napao nemoćnog starca sa štapom i to sve zbog novca.

Povod za ovaj jezivi napad bila je pljačka, a žrtva nepoznatih napadača je penzioner Branko Stanojević. Nesrećni čovjek je ostao bez i jednog novčića od kredita koji mu je tog dana odobren. Branko je u dansu napada podigao iz banke oko 2082 eura.



"Raspitivao sam se zbog kredita i oni su mi dozvolili. Ja sam krenuo prema ulici gdje se okreću autobusi i tramvaji i tu sam svratio u kladionicu, igram ponekad preko telefona i tu sam imao nekih sitnih para, pa sam svratio to da podginem, međutim nisam uspio iz nekog razloga". počeo je svoju ispovjest Branko.

Kako je istakao, primijetio je kada je svratio da plati račun za telefon, da je sa njegove desne strane bio tamniji mladić, za koga sumnja da je izvršio pljačku.

"Onda sam krenuo da platim telefon, ja druge pare nisam imao osim 10 eura u džepu i pare od kredita koje sam držao u jakni odakle sam izvadio 40 eura da platim telefon. Sjećam se da je tu bio sa moje desne strane jedan dečko", priča nesrećni penzioner.

Stravični napad se dogodio nedugo nakon što je napustio radnju u kojoj je platio telefon.

Branko je ušao u ulicu, nije vidio nikoga i samo mu je odjednom napadač prišao sa leđa.

"Ščepao me i tačno me uhvatio za džep u kojem su mi bile pare. Ja sumnjam da je to isti čovjek iz radnje, jer me niko drugi nije vidio da sam podigao pare", zaključuje Branko Stanojević.

Bez obrzira što je daleko slabiji od lopova i u poodmaklim godinama, Branko je pokušao da se odbrani, ali koliko je pljačkaš bio drzak dovoljno ilustruje podatak da je uspio da obori penzionera na zemlju i da mu otme sve pare koje je imao kod sebe.