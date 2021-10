Jedan od najpoznatijih advokata Toma Fila ispričao je zbog čega se on i supruga Vesna nisu odlučili da usvoje dete.

Advokat Toma Fila važi za nekoga ko ne izbegava pitanja i teme za razgovor pred kamerama bez obzira koliko su one teške i bolne. Iako se o njegovoj profesionalnoj karijeri, pa čak i privatnom životu zna dosta, o jednoj temi slavni advokat nikada nije govorio. Sve do sada. Naime, prvi put, Fila je ispričao zbog čega se on i supruga Vesna nisu odlučili da usvoje dete, s obzirom da nisu imali svoju biološku decu.