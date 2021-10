Slobi Snajperu se sudi zbog otmice Novosađanke, a sada su o hapšenju svoje iskaze dala i četiri policajca koja po pozivu izašla na teren.

Izvor: Facebook/PrintScreen

U Novom Sadu u Višem tužilaštvu svoje iskaze dali su četvorica policajaca koji su uhapsili Slobodana Milutinovića, poznatijeg kao Sloba Snajper, čelnika FK Kabel i vođu navijača Vojvodine, zbog otmice U. J.

Slobodan Milutinović je u pritvoru, a do srede biće poznato da li će mu se on još i produžiti.

"Izašli smo na teren po pozivu. Samo je u jednom stanu u zgradi bilo svetlo. Zvonili smo na interfon, ali niko se nije javljao. To smo uradili nekoliko puta, ali uzalud. Odlučili smo da prošetamo oko zgrade ne bi li nekoga videli", ovako su sva četvorica policajaca objasnila kako je akcija hapšenja i otkrivanja žrtve započeta.

Kako se saznaje, oni su opisali da su u jednom trenutku videli devojku na terasi, a zatim i muškarca.

"Kada smo ih ugledali shvatili smo da je reč o žrtvi. Naredili smo im da otvore vrata zgrade i stana. To su ubrzo i uradili. Devojka je delovala uplašeno i lice joj je bilo otečeno. Nismo baš najbolje mogli da vidimo jer je bio mrak. Milutinović se ponašao kao da se ništa nije dogodilo. Sproveli smo ih u policiju da daju izjave. On se nije opirao privođenju", objasnili su policajci u Tužilaštvu.

Advokat oštećene U. J. nije želeo da daje komentar uz obrazloženje da je istraga u toku i da zastupa posebno osetljivog svedoka.

Majka i sestra žrtve su pre desetak dana saslušane u Tužilaštvu.

"Bila sam sa momkom u Sremskoj Kamenica kada sam dobila šest poruka od sestre. Prva je glasila: 'Kod Slobodana sam.' U drugoj mi je poslala lokaciju. U trećoj rekla: 'Drži me zaključanu'. Zatim, 'tuče me', 'muči me' i 'dođite što pre'. Odmah sam pozvala sestru, ali telefon nije bio dostupan. Pa njenu drugaricu, ali ni ona se nije javila. Tada sam shvatila da nije šala i da je mojoj sestri potrebna pomoć. Odmah sam pozvala majku i rekla da zove policiju. Kada sam ja stigla ispred stana policija je već bila sa našom majkom. Dok sam prilazila stanu na balkonu sam videla sestru U. J. Po njoj se videlo da nije dobro... Dok je silazila rekla mi je da ju je tukao. Usna joj je bila otečena", svedočila je Lj. J., rođena sestra U. J.

Posle nje pred tužiocem govorila je i J. J., majka U. J.

"Ćerka me je pozvala na mobilni i ispričala sve što joj je U. J. poslala. Rekla i je da se ne javlja i da pozovem policiju što sam odmah i uradila. Sa njima sam bila na vezi dok sam se vozila ka stanu. Kada su izveli moju ćerku videla sam da je dobila batine, ali mi je i jedan od policajaca rekao da je mučena. O svemu šta se dogodilo ispričala mi je kada je došla kući", kazala je majka Snajperove žrtve.

Izvor: Instagram/Printscreen/192_rs/Facebook/Printscreen

Interesantno je to, da je dan uoči suočenja U. J. zapaljen automobil kao i njenom ocu S. J. ispred stana u kom žive. Snimak je zabeležio trenutak kada mladić sa kapuljačom prilazi vozilima poliva ih benzinom i pali ih. Da li zbog neiskustva ili brzine sam sebi je zapalio nogu. Policija još uvek radi na ovom slučaju. Porodica devojke U. J. je nakon incidenta saopštila da veruju da je upravo Snajper naručio ovaj napad.

"Tačno je da su nam zapaljeni automobili. Policiji smo rekli sve što znamo i na koga sumnjamo. Ovo što nam se dogodilo neće nas zaplašiti", kazala je tada majka devojke koja u ovom trenutku ima status posebno osetljivog svedoka.

"Mislimo da iza paljenja automobila stoji Slobodan Milutinović Snajper i da mu je ovo bio način da nas zaplaši. Kao porodica staćemo uz ćerku. Ništa i niko nas neće uplašiti", ističe S.J, otac devojke iz Novog Sada.

Kako je tada naveo, paljenje vozila je način zastrašivanja kojim se bavi Milutinović.

Policija intenzivno traga za počiniocem koji je tokom paljenja vozila sam sebe zapalio, ali je uspeo da pobegne.

U. J., žrtva iz Novog Sada, ima status posebno osetljivog svedoka i policija nadgleda nju i njeno kretanje.