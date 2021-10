Kapetan Dragan Vasiljković i Đorđo Žujović sukobili su stavove oko Zvezdana Jovanovića, Šilerove, Čedomira Jovanovića... Ko je ubica a ko heroj? Svega je bilo, samo je još fizički obračun falio. Jovana Joksimović pokušavala da smiri situaciju.

Izvor: YouTube/Printscreen/K1 Televizija

Nezapamćene scene uživo u programu - urlali, vrijeđali jedan drugog, prijetili, voditeljka ostala šokirana. Tako se najkraće, u jednoj rečenici, može opisati ono što se nedavno desilo u jutarnjem programu na K1.

U gostima kod Jovane Joksimović bili su Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, i Đorđo Žujović, funkcioner SDPS. Povod - peticija za aboliciju Zvezdana Jovanovića, pravosnažno osuđenog za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Peticiju je pokrenuo Kapetan Dragan i njegova fondacija.

"To je bila potpuno nadrealna situacija u centru našeg grada. Sama aktivnost prikupljanja potpisa za aboliiciju ubica Zorana Đinđića je katastrofa. To je skandal bez presedana. Posle 15 godina aktivizma i borbe za otkrivanje političke pozadine ubistva Đinđića, posle odlaska na svako ročište u Specijalnom sudu, ja nisam mogao da prođem pored tog štanda i da samo okrenem glavu. Tako bih pljunuo na sebe i na sve što sam radio. Stvarno bi me bilo sramota", priča Žujović i nastavlja:

"Dolazim do tog štanda, kažem im da takav štand ne može da bude u ovom gradu i da se pokupe i da odu. Rekao sam im da se ja neću pomjeriti dok to ne urade. Oni su pozvali nekakve inspektore, došla su trojica. Posle jedno 20 minuta jedan od njih mi je rekao da moraju da me privedu jer sam vrijeđao ove na štandu. A jesam ih vrijeđao. Nisam ih psovao."

Potom se uključio Kapetan Dragan.

"Prvo, gospodin je lažov. Kaže da nije psovao, a jeste psovao. Mi smo ga snimili. Ovu peticiju sam pokrenuo ja sa mojom organizacijom. Ovaj čovjek laže kada kaže da ja hoću da oslobodim nekakvog ubicu. Apsolutno ne."

- Nego koga?, upitao je Žujović.

- Nemoj da mi upadaš u riječ. Ne samo da lažeš nego si i bezobrazan. Ja tebi nisam nijednom upao u riječ. Nećemo razgovarati ako mi upadaš u riječ.

- Nemojte taj prst (Kapetan Dragan je tokom svog obračanja upirao prst u Žujovića). Niko vas se ne plaši u ovoj zemlji. To nekom drugom.

I tu kreće rasprava koja se nije zaustavila više od pola sata. Vasiljković je potom objasnio da se ne bori za oslobađanje ubice već pokušava da pomognem da se otkrije ubica premijera.

Vidi opis OPŠTI HAOS U EMISIJI - "HOĆEŠ DA TI SAD SKINEM TU MAJICU?" Urlali, vrijeđali jedan drugog, prijetili! JOVANA ŠOKIRANA! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 23 / 23

"Đinđić je bio moj prijatelj. On je bio jedini političar koji je stipendirao 150 djece Fondacije 'Kapetan Dragan'. A zamislite kada bi neki mladi gospodin kao ovaj ovdje obukao uniformu i 12 godina se borio pod srpskom zastavom protiv ustaša, mudžahedina i NATO-a. To je uradio Zvezdan Jovanović. Kada mu je brat poginuo 1999. godine Zvezdan je odmah posle sahrane otišao na položaj na albanskoj granici. Ako to nije heroj, ja ne znam šta je heroj. Ja se ovdje borim za heroja".

- Kog heroja? Je l’ vi znate da je Zvezdan priznao da je ubio premijera?

- Lažeš, opet lažeš. Nikad on to nije rekao.

- Pa ima njegova potpisana izjava. Pitajte Mileta Novakovića.

- Ja više vjerujem tebi nego Novakoviću.

- Ja se nikada neću zaustaviti dokle god postoje ljudi kao ti – izdajnici.

- Nemojte taj prst, ja se ocvalih plejbojeva ne bojim.

Jovana je pokušala da smiri situaciju pa je u jednom trenutku upitala Kapetana Dragana da li on ima neke dokaze za to što govori.

"Mene dokazi ne zanimaju. Ja nisam pravnik. To nek radi Zvezdan sa pravnicima. Pustili ste braću Mazreku koji su nezapamćeni zlikovci. Oni su silovali djevojčice pred njihovim majkama. I pustili ste ih posle 19 mjeseci. Zvezdan da je šiptar da li bi bio u zatvoru? Sigurno ne bi. Zvezdan je heroj koji je 12 godina štitio srpske interese...

- … koji je ubio premijera, dodala je Jovana.

- Ma dobro ali je radio i ovo, uporan je Vasiljković.

- A da li je ubio premijera? Da li je osuđen za ubistvo premijera?, upitala ga je ona.

- Ja to ne znam. On to negira. Osudili su ga isti ti kao ovaj ovdje. Nisu mu dozvolili rekonstrukciju. Ne d'o vam Bog da nama nešto padne odozgore i da se povredi daj Bože ovaj… Morali biste da radite rekonstrukciju.

- Kako to pričate, kako to – daj Bože da se povrijedi?!, šokirano je upitala Jovana.

- Pa daj Bože, ozbiljno vam kažem.

- Jeste li vi normalni? Upravo ste rekli da želite da na mene nešto padne, oglasio se Žujović.

- Da, želim. Jer si takav...

Vasiljković je još jednom objasnio da on traži pomilovanje za jednog "heroja posle odsluženih 20 godina", rekavši da je krajnje vrijeme da Srbi slave svoje heroje. Istakao je da peticija za sada ima nekoliko hiljada potpisa, ali da očekuje da na kraju bude nekoliko stotina hiljada.

"Cilj nam je da zamolimo Skupštinu Srbije da uzme u obzir olakšavajuće okolnosti - to što je Zvezdan srpski heroj. Imamo i online peticiju. To je trenutno jedna od najpopularnijih peticija", rekao je Kapetan Dragan.

Ali tu raspravi nije bio kraj.

- Moraćete da se sklonite sa ulice sa tom peticijom.

- Ti to prijetiš silom?

- Da, prijetim.

- Još jedna krivična prijava za tebe.

- I šta onda?

- Kažem – sklonićete se sa tih ulica.

- Kao što ste srušili Šilerovu?

- Jeste.

- Srušili ste je da se ne bi našli dokazi protiv Čede (Čedomira Jovanovića) i protiv vas.

- Jeste srušili smo je i ubili smo i Šiptara i Kuma.

- I Đinđića ste ubili. Vidite ko su zločinci.

- Hoćete da vam skinem tu majicu?

- Hajde dođi!

I ne, čak ni tu nije bio kraj...