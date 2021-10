U Obrenovcu se desila velika tragedija, kada su dvije djevojčice stradale od strujnog udara dok je njihova majka bila na poslu.

Izvor: KURIR/Nikola Anđić/Privatna Arhiva

Marija Vujičić (24) iz Obrenovca, majka Mie (7) i Mine (5), koje su u subotu po podne stradale od strujnog udara u kupatilu, ne može da dođe sebi od bola. Kako kaže, taj dan je morala da ode na posao da ne bi dobila otkaz, i da je to bilo tek drugi put da ih je ostavila same.

"Nije imao ko da ih pričva, a ja moram nekako da zaradim za koricu hleba. Rekla sam im da budu dobre i da se čuvaju. A onda su mi javili da su njih dve stradale. Šta ću sad bez mojih anđela", rekla je ona neutješno.

Beživotna tijela djevojčica pronašao je njihov kum Aleksandar Marinković. Komšije su ih zvale jer su primijetile da se sliva voda iz stana na šestom spratu sve do trećeg.

"One su ležale na podu kupatila jedna na drugoj, pored veš mašine. Prizor je bio strašan. Mislim da ih je ubila struja iz stare veš mašine, a ne iz bojlera. Ova starija je držala tuš u ruci, a mlađa je imala opekotinu duž cijelog tijela, na mjestu gde je prošla struja. Bile su modre. Počeo sam da ih oživljavam, i supruga i ja, dozivali smo u pomoć, neko od komšija je pozvao Hitnu, koja je došla za nekoliko minuta. Tad sam se sjetio najmlađe djevojčice. Otišao sam do dnevnog boravka i video je kako spava na krevetu. Ekipa Hitne više od sat vremena pokušavala je da reanimira moje kumice. Oko 17 časova su konstatovali smrt. Nije im bilo spasa.", rekao je kum.

Vidi opis DJEVOJČICE UBILA STRUJA IZ VEŠ MAŠINE? Isplivali novi detalji strašne tragedije koja se dogodila u Obrenovcu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 14 / 14

Marinković navodi da nije tačno da je voda u stanu bila do kolena, već samo na podu kupatila. Bojler je, navodi, promijenjen kada se Marija ovde uselila, te da zato sumnja da je mašina za veš ubila djevojčice dok su se prskale vodom. S obzirom na to da je Marijin suprug u zatvoru, kum je preuzeo brigu o ovoj samohranoj majci i njenim ćerkama. Ožalošćena majka kaže da su bile više gladne nego site.

"Primam 20.000 dinara dečjeg dodatka, ali to ode na kiriju koju plaćam 140 eura.Najstarija je išla u prvi razred, a dvije male u vrtić radnim danima. Nisam imala kome da ih ostavim da ih pričuvaju. Kumovi mi najviše pomažu, kupili su za najstariju školski pribor i odjeću. Nisu moje ćerke razdvajali od svoje djece. Pisali smo socijalnim službama, tražila sam neku pomoć kako ne bih morala da radim, već da budem sa djecom, ali su me odbili", istakla je Marija.

Tijela djevojčica poslata su na obdukciju. Očekuje se da će to biti završeno do utorka ili srijede, te da će do kraja nedjelje biti organizovana njihova sahrana.