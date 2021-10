Tijela porodice Đokić pronađena su juče na nepristupačnom terenu u ataru sela Moravac.

Njihov auto je pronađen oko 12 kilometara dalje, takođe spaljen i sakriven u šipražju. Tijela tročlane porodice su spaljena i sakrivena. Goran je identifikovan uz pomoć otiska prsta, Gordana preko narukvice koju je nosila, dok je tijelo njihove ćerke bilo u neprepoznatljivom stanju.

Direktor policije Srbije Vladimir Rebić rekao je da je očigledno da je riječ o dobro pripremljenom zločinu, s obzirom na to da je ubica bio potpuno opremljen kako bi spalio tijela.

"Ne bih mnogo da otkrivam, ali se očigledno radi o dobro organizovanom zločinu. Nabavljen je i benzin da se spali vozilo i žrtve. Ubica očigledno mislio na sve, jer je na pola puta između Moravca i Tešice policija pronašla balone koje je Goran nosio u svom 'pasatu'.

Na ovom mjestu su pronađena tijela:

On je često u automobilu imao balone koje je nosio i u njih sipao vodu. Počinilac zločina je shvatio da bi oni mogli da mu smetaju, te ih je izbacio negdje na pola puta između mesta gdje su sakrivena tijela i mjesta na kom je spaljen automobil", objasnio je Rebić.

On je dodao da su Goranovi poznanici naveli da je bio izuzetno obazriv čovjek, te ne može da kaže sa sigurnošću da li je poznavao ubicu, ili je nekom prisilom natjeran da zaustavi vozilo. Vjerovatno je dobar razlog za obazrivost bio i to što je u njegovoj mjenjačnici 2017. godine došlo je do razbojništva.

Pogledajte fotografije spaljenog autombila:

Prvi rezultati istrage pokazuju da su Đokići ubijeni iz koristoljublja. S obzirom na to da je Goran držao mjenjačnicu u Aleksincu, znalo se da porodica ima novca. Prema nezvaničnim sazanjima medija, traga se i za rezervnim točkom u kom je ubijeni Goran, navodno, držao veliku količinu para. Tamo je, navodno, znao da drži i do 100.000 eura.