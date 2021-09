Krvna osveta i dalje postoji ali se Kanon ne poštuje do kraja. Ono što je nekada bilo striktno zabranjeno, danas je postalo normalno.

Izvor: YouTube/printscreen/Al Jazeera Balkans

Prolivanje krvi, stoji u "Kanonu Leke Dukađinija", može biti plaćeno jedino krvlju. Pomirenje nije nužno a finansijska nagodba nije prihvatljiva. Međutim danas se i od toga odstupa.

Pod uslovom da se novinari ne zadržavaju pred njegovom kućom, Đon Doji je pristao da ispriča svoju životnu priču. On strahuje od krvne osvete zbog ubistva koje je počinjeno pre njegovog rođenja.

"Postoje dve varijante – ili da ubiju mene ili moje dete. Za sebe ne brinem, ali za dete brinem. Sada ću reći nešto što će zvučati malo prosto. Kad imate dvoje ili troje dece pa vam jedno ubiju, nekako to prihvatite. Ali ja imam jedno. Nemam mnogo dece da bih mogao jedno dati. Da ih imam više...", priča on.

Đon je često tokom razgovora ustajao i proveravao ima li nekoga pred vratima kuće. Kaže da ne zna ljude koji mu prete krvnom osvetom zbog ubistva koje je počinio njegov deda i o kome ne zna ništa. Ti nepoznati ljudi ponudili su mu, mimo pravila, da krvnu osvetu plati u novcu.

"Tradicija je malo zamrla pre pedestih godina. A sada se vratila u nekakvoj čudnoj formi. Niti je tradicionalni Kanon niti su važeći zakoni. Zapravo ovde ne važe nikakvi zakoni. Ovde ljudi nisu ni sa Hristom ni sa Muhamedom. Da je barem na jednu ili drugu stranu", rekao je on za "Al Džaziru".

Simon Škreli, novinar iz Skadra kaže da se danas niko ne pridržava Kanona.

"Taj srednjevekovni zakon je bio striktan. Nema danas respektovanja tog starog zakonika", naglašava Škreli.

Kanon Leke Dukađinija je zbirka tradicionalnih albanskih zakona, koji su se prenosili usmenom predajom i bili zapisani tek u 20. veku.

Kanon je, između ostalog, strogo zabranjivao ubistva žena i dece.

"Ako mene traže za krvnu osvetu a ako sam ja negde sa nekom devojkom, ženom, sestrom, niko te neće ubiti. Ili ako sam sa detetom, takođe. A danas ubiju i tebe i ženu. To je Kanon sankcionisao toliko striktno da ako bi se to ranije desilo onda bi ljudi iz sela došli i zapalili ti kuću, zapalili stoku, preorali baštu. I taj čovek koji bi to uradio bio bi izopšten iz svog plemena, bio bi izrod. To se na albanskom zove lečenje", rekao je on.

Prema Kanonu krvna osveta je pitanje časti ali je po tom istom Kanonu časniji onaj koji oprosti od onog koji ubije.

Podsetimo, u Albaniji se u nekim delovima zadržao jak uticaj predosmanskih zakona. U pojedinim selima živi se i dalje po Kanonu Leke Dukađina.

Prema nekim ranijim istraživanjima, samo na severu Albanije oko 80 porodica živi u izolaciji u strahu od krvne osvete. Sa decom koja žive u izolaciji i nigde van dvorišta kuće ne izlaze radi učiteljica Ljiljana koja se volonterski angažovala da im pomogne. Ona zbog toga ima veliko poštovanje lokalnog stanovništva.

"Oni su u problemima koje ja ne mogu da iznosim javno jer su delikatni. Ne samo kod ove porodice nego i kod svih drugih. To je više od krvne osvete za ovu porodicu. Sad otac više nije živ a problemi ostaju deci. Tu ne samo da nedostaje sloboda, već kod njih sve nedostaje. Nedostaje obrazovanje, potrebno školovanje, hrana, medicinska nega”, kaže novinarskoj ekipi učiteljica Ljiljana.