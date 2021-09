U slučaju zločina koji je skandalizovao region, Tužilaštvo Banjaluke podiglo je optužnicu protiv D.J. zbog više krivičnih dela obljube deteta mlađeg od 15 godina, omogućavanja uživanja narkotika, kao i posedovanja oružja bez dozvole.

Izvor: Mondo/Nebojša Stara

Detalji iz istrage otkrivaju da je u kući osumnjičenog pronađeno i ilegalno oružje. Identitet osumnjičenog nije otkriven jer bi se na taj način ugrozio identitet devojčice pred kojom je dug put oporavka.

Uz optužnicu koja je dostavljena Okružnom sudu u Banjaluci na potvrđivanje, tužilaštvo je zatražilo produženje pritvora za D.J. do okončanja prvostepenog suđenja.

"Okružno javno tužilaštvo Banjaluka 16. septembra ove godine podiglo je optužnicu sa predlogom za produženje pritvora protiv D.J, zbog krivičnog dela obljuba sa detetom mlađim od petnaest godina u sticaju sa krivičnim delom omogućavanje uživanja opojnih droga i krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih počinjeno na štetu maloletnog lica. Optužnica je prosleđena na potvrđivanje Okružnom sudu Banjaluka", navodi se u odgovoru OJT Banjaluka.

Hrabrost devojčice (14) koja se tokom noći spasila od oca optuženog za zlostavljanje, nikoga nije ostavila ravnodušnim. Devojčica je živela u porodičnom domaćinstvu sa ocem i bratom, ali bez majke, koja je, kako bi prehranila svoju porodicu, morala da odlazi i radi u inostranstvu dok je otac ostao kući da “čuva” dvoje dece.

Prijava o nasilju u ovoj porodici nije bilo, ali su postojale sumnje, koje su kulminirale u junu ove godine kada je otac seksualno zlostavljao svoju maloletnu ćerku. Ceo plan spasavanja iz ruku zlostavljača devojčica je napravila s majkom.

Kritične noći poslala je poruku majci u kojoj je napisala samo jednu reč, a nakon toga je usledio gotovo neverovatan sled događaja koji su u konačnici doveli do toga da se devojčica neopaženo izvuče iz porodičnog doma, a da je otac nije ni primetio, iako je pazio na svaki detalj.

Svakako da je otežavajuća okolnost po devojčicu, pored toga što je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, bilo i što je otac u kući imao naoružanje.

Učenica osnovne škole poslala je majci poruku u kojoj je bila samo jedna reč "Mama!", što je majci koja je u kritičnom trenutku bila udaljena više stotina kilometara bio dovoljan znak da shvati kako se sa njenom kćerkom dogodilo nešto strašno, te da je hitno mora izvući na sigurno.

To strašno bio je čin zlostavljanja od strane oca, koji je u međuvremenu, zahvaljujući brzoj i adekvatnoj reakciji policije i nadležnih stručnih službi, uhapšen i pritvoren.

Nakon poruke, majka devojčice se odmah javila ćerki i do najsitnijih detalja objasnila je na koji način neopaženo da izađe iz kuće, kako zlostavljač ne bi posumnjao šta se dešava.

Znajući da otac pazi na svaki detalj, majka je devojčici savetovala da sačeka kada monstrum zaspe, pa da kroz prozor izađe iz kuće. Pre toga je kćerki savetovala da ništa ne govori mlađem bratu, za kojeg je na sreću utvrđeno da nije bio žrtva zlostavljača.

Pre bežanja iz porodičnog doma, devojčica je pozvala policiju kako se ne bi dogodilo da je otac naknadno stigne i kazni zbog onoga što je uradila. Policija je odreagovala pravovremeno i krenula na navedenu lokaciju. Devojčica je, nakon poziva, sela na bicikl i pobegla od kuće.

Nekoliko trenutaka kasnije srela je policijsko auto i u kratkim crtama ispričala policijskim službenicima šta se dogodilo, kroz šta je prošla, a zatim su alarmirane i stručne službe banjalučkog Centra za socijalni rad.

Tokom pretresa kuće osumnjičenog pronađeno je i nelegalno naoružanje. U međuvremenu, devojčica i njen brat smešteni su u Sigurnu kuću, a majka je u rekordnom vremenu, tačnije odmah nakon primljene poruke, spakovala stvari i iz inostranstva došla u Banjaluku kako bi bila podrška svojoj deci.

Kada je u pitanju sudska praksa u konkretnim slučajevima, u proteklom periodu na višegodišnje zatvorske kazne osuđen je veći broj zlostavljača dece, mahom njihovih očeva, te bliskih rođaka. S druge strane, sve žrtve seksualnog nasilja su posebno zbrinute u sigurnim kućama.

Optuženom preti dugogodišnja robija

D.J. tereti se za najteži stav krivičnog dela obljuba deteta mlađeg od 15 godina. Taj stav se odnosi na one koji su najbliži krvni srodnici žrtve. Pored ovog stava, monstrum se tereti i po još tri stave pomenutog krivičnog dela i za svaki pojedinačno zaprećena je zatvorska kazna od osam godina zatvora.

Osim obljube, D.J. tereti se i za omogućavanje uživanja opojnih droga za koji je s obzirom na to da je drogu nudio detetu zaprećena kazna do 12 godina robije. Osumnjičeni D.J. optužen je i za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija, jer je u kući držao nelegalno naoružanje i zbog toga mu preti kazna do pet godina zatvora.

Ukoliko otac monstrum bude osuđen za svaki stav mogao bi da završi na dugogodišnjoj zatvorskoj robiji.