Slavka Čolić otvorila je dušu i prisjetila se jednog nevjerovatnog događaja o kome niko do sada nije znao.

Savka Čolić bila je šef Titove posluge na Belom dvoru. Ona je svojevremeno riješila da progovori o Josipu Brozu i tada je otkrila neke zanimljive stvari iz maršalovog života.

Kaže kako su svi mislili da je Tito naš čovjek.

"Ja i danas imam tako neki osjećaj. Ali kad se pogleda malo bolje i kad se čitaju knjige dolazi se do zaključka da je on ipak bio Austrijanac", kaže Savka.

Napominje da Slavko Broz nije priznavao Tita kao brata.

"Slavko nije priznavao da mu je Josip Broz brat. A jednom je Titu došla tetka u Beograd. Teča je valjda umro pa joj je on našao stan kod Belog dvora, tu preko puta. I jednom ona sjedjela sa Titom i odjednom reče - Moj Josip nije imao prst, a ti imaš cijelu ruku. Tito joj ništa nije rekao, samo se smijao. Ali zato su poslije tu tetku odveli, niko ne zna gdje. I niko je više nije vidio", priča Savka Čolić.

Govoreći o odnosu Tita i njegove nevjenčane supruge Zdenke, ona kaže da je sa njima provela cio rat u istom šatoru.

"Ja sam bila u Titovom šatoru čitavo vrijeme rata, zajedno sa Zdenkom i pratiocima. Oko njegovog šatora su bile dvije straže. I te priče kako je napadao tuđe žene nisu bile tačne. Gdje će on napadati tuđe žene, pa sto stražara je bilo oko njega. To su priče samo. On je možda bio u mladosti ženskaroš. Doduše on je govorio uvijek da voli žene", kaže Savka Čolić.

Kada se Davorinka razboljela od tuberkuloze i kada je otišla na Golinku mi smo znali da joj nema povratka.

"Tito je nikada nije posjetio na Golinku. Ja sam joj odlazila u posjetu a Tito je uvijek vodio računa da joj se dostave svi potrebni ljekovi. Davorjanka je čak te godine željela da spremi proslavu 1. maja. A, baš tog dana je umrla. Sahranjena je u Belom dvoru. To je bila njena želja. Govorila je Titu – tu me sahrani gdje će moje djevojke da mi pjevaju na grobu. Tražila je da niko ne plače i da ne kuka na grobu, nego da se pjevaju partizanske pjesme", priča Savka Čolić.

Napominje kako je Davorinka herojski podnijela tu svoju bolest.

"Bila sam na njenoj sahrani. Sahranjena je na mjestu gdje je inače nas pet-šest dolazilo, kad završimo posao, da pjevamo. Tito je tog dana samo bio u toj kapelici gdje je bio njen kovčeg ali nije prisustvovao sahrani", ispričala je ona.

Kaže da je tačno da su se njih dvoje svađali ali ističe da je uvijek bio neko treći kriv i da to nisu bile neke velike svađe.

"Prisustvovala sam kad se Davorjanka svađala sa Titom. Ali uvijek je neko treći bio kriv, neko ko se umiješa. Da je do njih dvoje bilo, oni se ne bi svađali. Čim se posvađaju, ja izađem. Nisu to bile velike svađe. Ona je bila pametna i pravedna djevojka", rekla je Savka.