Žena koja je pronađena u Hrvatskoj, ne može da se seti svog imena, ali perfektno govori engleski.

Izvor: PU primorsko-goranska

Žena koja ima oko 60 godina, pronađena na jednoj od nepristupačnih stena na ostvu Krika u Hrvatskoj. Nju je prvo uočio jedan od pomoraca, koji joj nije prišao zbog straha da se ne nasuka, ali je odmah pozvao policiju, koja je ubrzo stigla do nje.

Izbezumljena i uplakana žena im je tada rekla da nema pojma kako je stigla na mesto gde se nalazi. Kod sebe nije imala pasoš, papire ni telefon, a bila je veoma dehidirirana, mršava i sa vidljivim povredama po licu. Zvaničnici su istakli da je jedva mogla da uzme gutljaj vode, koliko je bila slaba.

Žena je hitno prebačena u bolnicu. Izvori navode da perfektno govori engleski, ali da još nisu utvrdili njenu nacionalnost.

Jedan meštanin je za hrvatske medije izjavio da je čudno što se uopšte našla na tom području, kao i da se mnogi čude kako je preživela nekoliko noći sama, uprkos tome što su medvedi lutali okolo.

"To je izuzetno nepristupačan deo zaliva sa užasno oštrim kamenjem - bukvalno britvama koje vam đon na cipelama. Nema života ni životinja osim možda divljih svinja ili medveda koji znaju da doplivaju ovamo u potrazi za hranom, ali to je retkost jer nema hrane, ničega. Žena u tim godinama sigurno nije mogla da prepliva tu udaljenost, potrebna joj je izuzetna snaga", rekao je on.

Policija u Hrvaskoj objavila je fotografije misteriozne žene, ali i dalje nije dobila detaljnije informacije o njoj i njenom poreklu.