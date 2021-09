Balkancima je san da ožene Ruskinju, ali takođe, muškarci sa našeg područja se visoko kotiraju u ovoj zemlji. Kakva su iskustva iz ovakvih brakova, odgovorile su nam "provodažije".

Tačan broj brakova između ljudi sa Balkana i Ruskinja pouzdano se ne zna. Ipak, da agencijama koje se bave posredovanjem u sklapanju brakova sa ženama iz Rusije posao cvjeta, potvrdili su vlasnici za MONDO.

Koliko koštaju ove usluge, kakva su iskustva muškaraca sa Ruskinjama, zašto su željeli baš njih za supruge i šta kažu žene iz Rusije, odgovorili su za naš portal.

USLOV DA JE ZAPOSLEN, VISOK I DA NEMA VIŠE OD 50 GODINA

Iz agencije za posredovanje u sklapanju braka, objasnili su nam da kod njih postoje stotine profila žena koje su navele da bi željele baš muža sa ovih prostora.

"Među Ruskinjama koje traže brak kod nas najviše je onih od 29 do 35 godina. One uglavnom traže muškarca koji je zaposlen, nema više od 50 godina, visok je i finansijski stabilan. One nemaju problem da se dosele i žive u Srbiji ili Crnoj Gori, da se odreknu posla i karijere da bi se posvetile porodici",kaže za MONDO vlasnica agencije.

KOLIKO KOŠTA OVA USLUGA?

Postoji nekoliko mogućih ponuda i na klijentima je da odaberu šta im najviše odgovara. Pun iznos cijene plaća se nakon sklapanja braka, ali garancije, naravno, nema.

"Ako muškarac želi da buduća žena bude približno istih godina, potpisuje se ugovor, plaća se godišnjom članarinom u iznosu od 700 eura i nakon sklapanja braka, plaća se još 300 eura. Smještaj i međusobne susrete finasirate sami. Ako klijent želi da nevjesta bude mlađa šest ili više godina, to ukupno košta 1.500 eura i smatra se VIP uslugom. Mi smo tu da pomognemo kada je upoznavanje i komunikacija u pitanju", kažu iz agencije.



Jedan od razloga za traženje muža na Balkanu jeste taj što u Rusiji ima mnogo više žena nego muškaraca i "konkurencija je ogromna". Drugi razlog je taj što su gotovo svi naši muškarci visoki, markantni crni, "pravi muškarci", kažu Ruskinje.

"Mi smo zaista slične kulture i bolje se razumijemo, nego sa Holanđaninom ili Njemcem, naročito kada se radi o braku. Muškarci su mačo, vole da ostave takav utisak, da znaju da lupe šakom o sto, što kod Ruskinja koje su tradicionalne kada se radi o braku, predstvalja veliku prednost. Oni su domaćini, posvećeni porodici više od Rusa, emotivniji su i pažljiviji. Smatraju da žena treba da poštuje muža i da ne pravi dramu oko sitnica, što Ruskinje uglavnom ne rade", kaže za MONDO Ana Magvina, koja je sklopila brak sa Srbinom iz Loznice.

ALI I LJUBOMORNI, NEVJERNI I RAZMAŽENI

"Bila sam u braku sa Srbinom sedam godina. Mogu da kažem da su Srbi generalno veoma temperamentni, previše emotivni, razmaženi i ljubomorni. Stalno morate da dokazujete da ste dobra supruga, majka, ljubavnica, a za uzvrat ne dobijate isto to, oni ne brinu čak ni o svom izgledu. Srbi su samo na početku slatkorječivi i zaljubljivi, posle postaju nevjerni i švrljaju, gotovo svi. Ali, najgore od svega je povezanost sa majkama, koja svakome pravi probleme. To nisam znala dok se nisam udala, ali onda sam vidjela do koje mere to pravi problem", kaže Anastasija Ransikaja iz Vladivostoka.

KAO OTVORENA KNJIGA

Iz agencije su nam potvrdili da je većina iskustva pozitivno i da postoji više stotina sklopljenih brakova od kada agencija postoji. Postoje stvari na koje se jedni i drugi posle nekog vremena žale, ali to su uglavnom sitnice.

"Ženama je čudno što muškarci otvoreno pokazuju vezanost za majke, što iskazuju svoju religiju i krste se kada prolaze pored crkve, nose lančiće sa krstom. Čudno im je što se sva osjećanja, dobra i loša, bijes i radost, tako otvoreno iskazuju, gotovo bez granice. S druge strane, to im se dopada, zato što dobijaju više komplimenata nego što su dobile u životu",kažu u agenciji za posredovanje.

Kada je reč o uslovima koji se postavljaju u agencijama, ljudi sa Balkana ih zaista imaju više od Ruskinja. Uglavnom traže da supruga bude mlađa, lijepog izgleda, plava i da se prilagodi cjelokupnom načinu života ovdje.

"Mislim da su Ruskinje jako lepe, ženstvene i to mi se prvo svidjelo. Drugo, one su tradicionalne, na prvom mjestu im je muž i porodica, što je kod žena ovdje postala rijetkost. Ako im obezbijediš sigurnost, neće juriti za poslom i karijerom. Umiju da prećute i da ne prave svađu kada se radi o kući, slobodne su i strastvene kada je to potrebno, jasno i konkretno kažu šta hoće. Kuvaju. gaje djecu, puštaju muškarca da vodi glavnu riječ, stalo im je da dijete bude obezbijeđeno. Sve su to za mene dobre osobine", rekao nam je Danilo Danilović iz Kragujevca, koji je oženjen Ruskinjom.

POŽRTVOVANE, HLADNE I PRORAČUNATE

On međutim ne krije da postoje razlike kada se radi o kulturi i da ovakvi brakovi sigurno nisu idealni, već imaju svoje nedostatke.

"Kada se žrtvuje i odvoji od porodice, očekuje isto, što je ponekad teško za nas. Tu mislim na to što Ruskinjama može da smetaju neke za nas obične stvari, kao što je svakodnevno druženje sa prijateljima, ljubaznost prema prodavačici, žensko društvo i prijateljice iz djetinjstva. One sve tumače kao flert i umiju da budu ljubomorne, jer smatraju da muškarci koji su oženjeni ne treba da imaju neke hobije koji se smatraju momačkim. Osim toga, umiju da budu hladne i proračunate sa emocijama u odnosu na nas, koji smo kao otvorena knjiga", kaže Danilović.