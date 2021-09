Pre skoro tri godine ubijen je student Miloš Mileusnić usred Beograda.

Izvor: Printscreen/Facebook

Viši sud u Beogradu izreći će sutra prvostepenu presudu Neđeljku Đuroviću (31), povodom optužbi za ubistvo studenta Miloša Mileusnića (24), 27. januara 2019. godine ispred zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu.

"Nadam se maksimalnoj kazni od 40 godina jer je ubio mog sina. Imam strah da će ga osuditi na 10 -15 godina. Plašim se da ukoliko ne dobije maksimalnu kaznu zatvora, izađe iz zatvora i ponovo nekoga ne ubije. Tvrdim da će taj čovek ponovo nekoga ubiti", dan pred presudu za "Blic" kaže Goran Mileusnić otac ubijenog MIloša.

Đurović od početka suđenja negira da je on osoba koja je na smrt Mileusnića izbola nožem u ranim jutarnjim časovima 27. januara. On je međutim uhapšen ubrzo nakon zločina i od tada je u pritvoru, a na suđenju su prezentovani video snimci kao dokazi. Optužnicom Višeg javnog tužilaštva se tereti za krivično delo teško ubistvo na podmukao način, za koje je zaprećena kazna od najmanje 10 godina do 40 godina zatvora.

"Uskoro će tri godine od ubistva. Ja imam osećaj da je juče bilo. Svaki dan se budim okružen njegovim slikama, odlazim na groblje... Život mi je stao", kaže Milošev otac, Goran Mileusnić.

Prema njegovim rečima, od kad mu je sin došao u Beograd strahovao je za njega.

"Uvek su me prolazili neki trnci da li je dobro. On je dečak, ide na utakmice, izlazi... Moj sin je ubijen na podmukao i svirep način. Dečko koji je došao na studije u Beograd, pun života i radosti, koji je voleo da živi i da se druži. Da on završi ovako, to je za ovo društvo strašno, kao i postojanje ovakvih ljudi koji ne pokazuju ni trunku kajanja i služe se gnusnim lažima da bi izbegli zasluženu kaznu", kaže Mileusnić.

Prema pisanju medija, Đurović je iz imućne porodice iz Požarevca, ali godinama živi u Beogradu, gde su mu roditelji kupili stan. Mileusnić je bio student iz Čačka, koji je od zadobijenih povreda preminuo u Urgentnom centru. Neđeljko Đurović je u javnosti dobio nadimak "ubica sa Tvitera" jer je ubistvo navodno najavio baš na ovoj društvenoj mreži.