U saobraćajnoj nesreći na Bulevaru oslobođenja kod broja 48 u Novom Sadu, danas nešto prije 15 časova povrijeđene su četiri osobe i oni su prevezeni u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine.

Izvor: Instagram/192_rs

Prema nezvaničnim saznanjima, automobil je udario pješaka, koji je pretrčavao kolovoz van pješačkog prelaza. Pokušavajući da ga izbjegne, automobil je naletio na nekoliko parkiranih automobila.

Iako je nesrećni muškarac proglašen mrtvim i pokriven čaršavom, građani su primijetili da je počeo da diše, pa je hitna pomoć ponovo pozvana na lice mjesta.

To se često dešava kada je riječ o politraumama, kao u ovom slučaju. Riječ je o agonalnom disanju, veoma teškom disanju. U većini slučajeva, pacijenti udišu ne više od 10 do 12 puta u minuti, to je na svakih pet do šest sekundi.

Agonalna respiracija ne obezbjeđuje adekvatan kiseonik u tijelu i smatra se istim kao da nema nikakvog disanja. Javlja se kod umirućih bolesnika i kod kardiopulmonalne reanimacije. Nakon ukazane pomoći pješak je prevezen na reanimaciju UC KCV.