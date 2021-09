U napadu na Gorana Kovačevića Goranca u Novom Sadu, nastradao je Uroš Stefanović, bivši MMA borac, a sumnja se da iza svega stoji bivši policajac Dalibor Bogdanović Boća.

Poznati kriminalac iz Vojvodine Goran Kovačević Goranac, čija likvidacija je pokušana prošle nedelje u Novom Sadu, i Dalibor Bogdanović Boća, bivši policajac za kojim se traga zbog sumnje da je umiješan u ovaj zločin, godinama su bili bliski prijatelji i čak se za jedno krivično djelo zajedno nalaze na istoj optuženičkoj klupi. Sumnja se da je Boćina uloga u pucnjavi na Goranca ključna, jer je prikupljao informacije o kretanju i navikama svog prijatelja.

Dalibor Boganović se nalazi u bjekstvu i policija je raspisala potragu za njim, i još dvojicom muškaraca, zbog sumnje da su direktni izvršioci pokušaja egzekucije Kovačevića i ubistva njegovog telohranitelja, mladog MMA borca Uroša Stefanovića. Stefanović je, da podsjetimo, tijelom sačuvao svog šefa i umjesto njega primio nekoliko hitaca od kojih je na licu mjesta preminuo.

Prema riječima izvora iz istrage, postoji osnov sumnje da je upravo Boća bio taj koji je trebalo da obezbijedi dovoljno informacija o Kovačevićevim navikama i dnevnim rutinama kako bi se olakšao posao napadačima koji su na njega i MMA borca ispalili rafal.

"Bogdanović i Kovačević su dugogodišnji prijatelji i čak žive u istom dijelu grada na svega stotinak i nešto metara jedan od drugog. Praktično iza ugla, na minut udaljenosti. Budući da se znaju dugo, Bogdanović je tačno znao gdje Goranac živi, gdje se i sa kim kreće, koje kafiće posjećuje i kakve su mu dnevne navike", kaže izvor.

Kako dalje navodi, sumnja se da je uloga bivšeg policajca, koji je udaljen iz službe upravo zbog veza sa kriminalcima, bila ta da obezbijedi sve potrebne informacije neposrednim izvršiocima zločina.

"Oni su na osnovu njih krenuli u praćenje i provjeru Goranca birajući kada bi bio zgodan momenat da ga likvidiraju. Budući da su iza sebe ostavili puno tragova stiče se utisak da su reagovali impulsivno te da su praktično probali da iskoriste zgodnu priliku za napad kada nije bilo vrijeme za to. Pomislili su da će uspjeti u svojoj namjeri ali izgleda da nisu dobili ’’zeleno svijetlo’’ nalogodavca jer nisu imali pripremljenu kompletnu odstupnicu kakva se inače priprema u ovakvim kriminalnim djelima pa su ostavili brojne tragove", pojašnjava sagovornik.

Mediji još uvijek nagađaju šta je istražne organe moglo da dovede do Dalibora Bogdanovića Boće koji se sumnjiči da je umiješan u ovo krivično djelo kada se zna da su on i Goran Kovačević Goranac dobri drugari i da se trenutno protiv obojice vodi proces zbog otmice Gorana Cvjetića 2017. godine. Prema jednim informacijama, Boća je neposredni naručilac atentata na Goranca jer je navodno shvatio da upravo on stoji iza pokušaja njegove likvidacije postavljanjem bombe u kola i u ulaz u njegovu zgradu. Prema drugim informacijama, neko sasvim drugi stoji iza pokušaja ubistva Goranca, a tragovi sežu čak do nevino stradale Teodore Kaćanski, djevojke Gorančevog prijatelja Nenada Stevića koja je ubijena greškom ili kao znak upozorenja njenom momku 2016. godine.

Od tog momenta do danas i Boća i Goranac su bili na meti ubica nekoliko puta. Nevezano za ovaj slučaj, Boća je prvi put napadnut u samom centru Novog Sada 2014. godine kada je na njega pucao vođa navijačke grupe “Korida” Jovan Kecman. Bogdanović, tada još aktivan policajac, završio je u Urgentnom centru sa prostrijelnim ranama stomaka, kuka i šake. Na sreću, uspješno se oporavio nakon izvjesnog vremena.

Dalibor Bogdanović je prvi put u medijima pominjan kao telohranitelj lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i tada aktivni policajac koji je iz interventne jedinice premješten na administrativne poslove, navodno zbog kršenja radne discipline, gdje je bio do prevremene penzije i imenovanja na funkciju komesara za bezbjednost Fudbalskog kluba “Vojvodina” 2015. godine.

U javnosti se njegovo ime pojavilo u maju 2017. godine kada je sa još četvoricom prijatelja osumnjičen za pokušaj otmice Gorana Cvijetića (42) iz Budisave, za koga, kako su izjavili tokom suđenja, sumnjaju da ima veze sa ubistvom Novosađanke Teodore Kaćanski, inače djevojke Nenada Stevića, takođe jednog od optuženih za pokušaj otmice, kao i za pokušaj ubistva Nika Uskokovića rođaka prvookrivljenog Gorana Kovačevića Goranca. Pored imenovanih na optuženičkoj klupi našli su se i Božidar Bosnić i suspendovani policajac iz Beograda Vladica Rakić, a postupak protiv njih se i dalje vodi u novosadskom Višem sudu.

U maju 2019. dogodio se drugi napad na Bogdanovića kada mu je podmetnut eksploziv ispod sjedišta njegovog džipa koji je aktiviran daljinski u momentu kada je izlazio iz kola. Boća je tada teško povrijeđen i amputiran mu je dio lijeve noge. Policija je potom prošle godine na biciklu u ulazu u Bogdanovićevu zgradu pronašla mobilni telefon oblijepljen izolir trakom, iz kog su virile žice, a koji je vjerovatno trebalo da posluži za aktiviranje eksplozivne naprave. Uzeti su i snimci kamera sa videonadzora kako bi se utvrdilo kada je telefon zalijepljen za bicikl i ko ga je unio u zgradu.

Do danas niko nije procesuiran povodom navedenih incidenata, a Bogdanović je kako se nezvanično saznaje prilikom svakog saslušanja tvrdio da “ne zna ko stoji iza njegovog pokušaja ubistva, niti da je primijetio da ga neko prati”.

Posljednji pokušaj napada na Bogdanovića dogodio se u aprilu ove godine kada je u liftu zgrade u kojoj živi pronađen eksploziv, a zbog sumnje da ga je tamo postavio uhapšen je jedan muškarac iz Zemuna i taj slučaj i dalje nije dobio sudski epilog.