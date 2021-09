Rada Matić je objavila oko 3.000-4.000 poruka.

Izvor: YouTube/Printscreeen/Zdravo Svete/Kurir /Zorana Jevtić/Facebook

Četrdesetjednogodišnja Rada Matić (41), koja je preminula prošlog petka, a sa kojom se navodno Zoran Marjanović dopisivao mjesec dana nakon ubistva supruge i pjevačice Jelene Marjanović, nekoliko puta je potvrdila da postoje poruke. Ona je i priložila prepisku između nje i Zorana Marjanovića.

Matićeva je, kako je govorila, bila jedna od rijetkih koja mu je u danima nakon ubistva pružala podršku.

Rada je 2016. godine gostovala na TV Pink i tada izložila svoju teoriju da sekta stoji iza ubistva Jelene Marjanović.

Nakon podužeg iznošenja svoje teorije, ona je i javno objelodanila eksplicitne poruke sa Zoranom Marjanovićem.

"Ja sam s njim stupila u vezu, napisla sam mu preko fejsbuka vrlo ružnu poruku, u smisilu kako si mogao. On mi tada nije odogovrio, samo je pročitao. Posle nekoliko dana, kada je Kurir objavio da je ubica pronađen obješen, pokajala sam se, i onda sam Zoranu napisala još jednu poruku. On mi je odgovorio posle par minuta, da mu je drago što još ima dobrih ljudi. Bilo mu je drago što se javio neko ko mu misli dobro. Posle mi je poslao sliku sa ćerkom Janom, pa sam znala da je to pravi profil", govorila je tada Rada Matić.

Čevrtog maja su počeli komunikaciju, samo mjesec dana posle ubistva Jelene Marjanović. Sedmog maja su se "prebacili" na Vajber.

"Nisam znala da ćemo nastaviti da se dopisujemo, nisam tada imala nikakv plan, ni namjeru. Policija nije imala nikakve veze s tim. Ispalo je sasvim slučajno. Nisam očekivala da će se to nastaviti. Njemu je bilo do pisanja, meni nije. Svakog dana sam razmišlalja da prekinem", kazala je tada Marićeva i navela da mu je pisala da vjeruje da nije kriv, i da će se to dokazati.

Rada Matić Izvor: Youtube/Zdravo svete

Prvi razgovori su se zasnivali na bazi povjerenja i Marjanović je uvijek odgovarao na poruke.

"Ima negdje oko 3.000-4.000 hiljade poruka. Jeste mi bilo čudno, a njčudnije kada je poslao fotogafiju sebe i Jane i poslao poruku - ljubim te", govorila je Matićeva i dodaje da je tek u kasnijim porukama osjetila da iza svega stoji sekta.

"On je pominjao vitezove, krstove... Ja sam ukucavala te riječi na Internet i shvatila sam da je to sektaški. Onda sam bila radoznala. Htjela sam da mi što više kaže", kazala je tada Rada Matić i dodala da je bila ubijeđena da policija sve poruke između njih prati.

Dopisivali su se do 26. maja, punih 19. dana, a onda je Rada Matić o svemu obavijestila policiju.