Nenad Mladenović (33) iz Niša, jedan od 11 niških programera kog traži država Teksas u SAD zbog digitalne prevare od 70 miliona evra, podneo je krivičnu prijavu protiv svoje rođene majke za koju sumnja da je bila deo grupe zbog sada "ispašta, iako ni dolar nije uzeo".

Izvor: Kurir/Marko Smiljković

Pakao od života, priča u ispovesti za "Kurir" Mladenović, počinje avgusta 2018. godine, kada je radnica u njegovoj firmi "Housting baj" skočila s drugog sprata, a kasnije od zadobijenih povreda preminula u bolnici.

"Nešto je znala"

"Od tog navodnog samoubistva krenuo je život da mi se urušava. Radnica je tog dana tražila da razgovaramo. Rekao sam joj da nema problema, samo da završim nešto i porazgovaraćemo. Takav, normalan odnos smo imali u firmi. Posle nekoliko minuta radnici su došli kod mene u kancelariju i rekli da je skočila sa terase?! Potpuno sam zatečen bio jer je imala momka, normalnu porodicu. Zato sumnjam da je ona nešto znala, nešto je htela da mi kaže, a o okolnostima pod kojima je pala sada mogu samo da nagađam", počinje priču Mladenović.

Sagovornik kaže da je sve što priča sada ispričao na raznim saslušanjima, jer je pet meseci proveo u ekstradicionom pritvoru, a kasnije je nosio nanogicu. Od ostalih 10 osumnjičenih u SAD, jedan je već izručen, a devetoro su pritvoreni 23. jula prošle godine. Kako zakon navodi da se ne može više od godinu dana biti u tom zatvoru, oni su pušteni.

"Bili smo firma za prodaju domena i naloga i svi oni koji me znaju, jasno im je da se bavim razvojem tehnologije, a ne kriminalom. Nakon toga, došao je čovek čije ime zna i tužilaštvo i po srpskim zakonima otvarao te domene. Kasnije ne znam šta se događalo na tim platformama, nisam ni ulazio na njih, jer naši klijenti su poznate firme, nekoliko fakulteta niškog univerziteta, mnogi poznati ljudi grada, pa gde ću da proveravam sve", kaže Nenad i dodaje da su onda počele da stižu prijave za neke domene koje je taj čovek otvorio.

Dokazi uništeni!

Čim je, priča on, počeo da sumnja u nezakonite rabote, on je suspendovao te naloge.

"Onda je krenula agonija u firmi jer sam jednog dana video da ti nalozi ponovo rade i počeo sam da sumnjam na neke svoje radnike. Potom sam zaključao te naloge s kojima ne znam šta je rađeno. Ti isti nalozi su ranije bili otvoreni u jednoj nemačkoj firmi pre 'Housting baja', a nakon što sam ih ja zaključao, prešli su u drugu firmu iz Amerike. Očekivao sam da budem pozvan na saslušanje, jer sam ranije imao isti slučaj s jednim nalogom da ga je klijent otvorio i lažno prodavao nešto. U sudu u Nišu, su shvatili da sam samo prodao nalog. I sada, kada sam uhapšen, ja sam mislio da su došli da me vode na saslušanje. Nisam imao pomisao da mi je životni pakao pred vratima", objašnjava sagovornik i kaže da on ima dokaze da se odbrani na sudu, ali da je u toku tih pet meseci mnogo toga nestalo iz firme što bi mu išlo u korist.

Prijavio majku

Onda je, kako dalje priča, usledio novi šok, jer je shvatio da je njegova majka umešana u sve to. Inače, njegovi otac i majka su se razveli još dok je bio beba. Čuvali su ga baba i deda.

"Krivičnu prijavu protiv majke sam podneo 11. februara ove godine kada sam izašao iz pritvora. Tada sam video da su, dok je ona vodila već urušenu firmu, nestali pečati. Čuo sam da su odneseni u Beograd i vraćeni, da su pravili blanko naloge, da mi je otuđila sedam telefona u kojima su mi bili dokazi, automobil u vrednosti od 6.500 evra. Bankovni račun je bio prazan, a na njemu je bilo 80.000 dinara", priča Mladenović i dodaje:

"Dogodile su se neke stvari koje niko ne želi da doživi. Čekam 29. septembar da vidim šta će biti sa tim izručenjem, jer je Sud za ljudska prava u Strazburu preinačio odluku srpskog suda o izručenju. Ako me izruče, ni krivog ni dužnog, čeka me decenija iza rešetaka, jer će drugi svedočiti na moju štetu da bi podelili krivicu." On je, kako kaže, u ogromnim dugovima, koje procenjuje na oko 150.000 evra, jer su, pored nestale imovine, stigli računi za plaćanje poreza, doprinosa, raznih računa za sve mesece dok je bio u pritvoru i kasnije.

Istraga FBI stigla do Srbije

Podsetimo, u istragu o ovim malverzacijama umešao se i američki Federalni istražni biro (FBI), koji je označio 11 članova grupe iz Niša jer su otvorili 16 platformi na kojima su nudili investicije. Ta grupa je prodavala jeftinije bitkoine. Predstavljali su se kao programeri koji imaju ispostave svuda na svetu i da njihovo "rudarenje" donosi brzi i veliki profit.

Nakon toga su gasili platforme, a novac je nestajao. Pošto je najveći deo ulagača iz Teksasa, osumnjičene traže SAD da bi im se tamo sudilo jer su navodno sredstva "prelivali" na svoje račune. Svih jedanaestoro su se žalili Sudu za ljudska prava u Strazburu, koji je naložio da se mera neizručenja odloži za 29. septembar, do kada bi država Srbija trebalo da odgovori na neka pitanja.

Ostavili četvoro dece i nestali!

Kristijan Krstić i njegova supruga Ksenija Fej Atilano Krstić, čije su izručenje tražile SAD zbog sumnje da su sa još devetoro niških hakera učestvovali u internet prevari teškoj 70 miliona dolara, i dalje se vode kao nestali, a na njihovoj adresi u Nišu pronađena je žena koja se stara o njihovo četvoro maloletne dece.

Najmlađe ima devet meseci, a najstarije 15 godina. Ovaj bračni par poslednji put se redovno javio niškoj policiji 5. avgusta. Ista situacija je i sa Markom Pavlovićem, čija supruga je potvrdila policiji da ne zna gde se on nalazi.

"Taj bračni par ja ne poznajem, ali zaista nema logike da se sada bilo ko odluči za bekstvo", kaže Nenad Mladenović.