Predsjednik Srbije je gost Jutarnjeg programa Prve televizije, jedna od tema i ustoličenje mitropolita.

Izvor: PrvaTV/Screenshot

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Jutarnjem programu Prve televizije pričao je o političkoj atmosferi u regionu i najprije se dotakao Crne Gore.

Vučić je komentarisao ustoličenje mitropolita Joanikija, održano danas na Cetinju uz brojne incidente.

"Najavljivane su tenzije i protesti, partijski organizovani skupovi... Cetinje je mjesto gdje je preko 90 odsto stanovništva orijentisano protiv SPC, izražena je mržnja prema narodima osim crnogorskog, ali ne bih rekao ni da je to stvarna mržnja, već indukovana od strane političara. Bilo je logično očekivati ovo. Dobro je što je Vlada promijenila odluku tokom noći i mediji u Srbiji nisu pogrešili ništa, bilo je tačno da nije trebalo da bude ustoličenja, to je bilo mišljenje i direkcije policije, a onda je negdje oko jedan sat konačno ta odluka promijenjena jer su patrijarh i mitropolit insistirali", rekao je on.

"Čestitam i gospodinu Krivokapiću što je pokazao da država može da sprovede u djelo ono što namjeri da uradi. Čestitao sam i mitropolitu, dan ranije, u ovom trenutku se završava ustoličenje i na veoma je važnom mjestu, mora da brine o cjelokupnom vjernom narodu u Crnoj Gori, mora da radi na pomirenju i smanjivanju tenzija. Mitropolit i naš patrijarh nastaviće to da čine", rekao je on.

Pogledajte prizore sa Cetinja!

Vidi opis VUČIĆ O USTOLIČENJU NA CETINJU: Očekivali smo nerede, ali su mitropolit i patrijarh insistirali da se održi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8