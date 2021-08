Prevrnuo se džip sa košnicama, pčele izletele i napale vozača, a potom i pripacdnike policije i Hitne pomoći.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Velika drama dogodila se juče oko 11 sati na izlasku iz Banatskog Novog Sela, u Srbiji. Naime, prevrnuo se džip sa prikolicom u kojoj su se nalazile košnice sa pčelama, koje su izletele i izujedale vozača. Pčele su potom napale i policajce i lekare Hitne pomoći koji su pokušali da pomognu vozaču.

Prema prvim infprmacijama, slučajni prolaznici su zaustavili automobile i prišli džipu koji se prevrnuo kako bi pomogli vozaču, međutim, roj pčela se tada ustremio i na njih.

"Išao sam tim putem i odmah potrčao da vidim sta se dešava, a za mnom su krenuli i ostali učesnici u saobraćaju. Najednom sam shvatio da me pčele ubadaju. Bile su neumoljive! Nisam znao šta me je snašlo i otkud one, ali sam potom ugledao prevrnute košnice i sve mi je bilo jasno. Video sam i vozača džipa kako maše rukama pokušavajući da se odbrani", svedoči očevidac drame.

Dodaje da su ubrzo pristigle i ekipe policije i Hitne pomoći, koji su takođe pokušali da podmognu vozaču džipa.

"Pčele su, naravno, počele i njih da ubadaju, pa su morali nakratko da se povuku. Održavali su komunikaciju s vozačem i utvrdili su da je on dobro. Izgledalo je kao da je drama trajala čitavu večnost. Tako nešto nisam nikad u životu video. Oko 1.000 pčela leti oko vas i ubada vas. Srećom, počele su da se smiruju i nisu više bile tako agresivne, pa su lekari i policajci uspeli da dođu do vozača i izvuku ga iz vozila", pojašnjava očevidac.

Na svu sreću, niko nije ozbiljno povređen.

"Drago mi je da smo svi dobro prošli. Doduše, morao sam da odem u najbližu apoteku i kupim lekove zbog uboda. Povrede imaju i policajci i lekari, ali su svi dobro", kaže očevidac.