Pisac, voditelj i novinar Vanja Bulić bavio se ovim poslom dugi niz godina, a mnogi ocjenjuju njegov rad tokom ironično nazvanih "veselih devedesetih" kao prekretnicu u njegovoj karijeri i momenat kada se ustanovio kao doajen srpske novinarske scene.

Serijal TV emisija "Crni biseri" (kasnije samo "Biseri") emitovao se na nekoliko tada važnih i gledanih televizija i predstavljao je jedan format koji je bio ispred svog vremena, rijaliti pre rijalitija.

U razgovorima jedan na jedan, sa Vanjom su na velikim ekranima svoja iskustva dijelili kriminalci, ljudi neobičnih života, umjetnici, ljudi sa estrade, ali i zavisnici, prostitutke, svingeri i mnogi drugi. Bulić je od svakog od njih uspio da izvuče nešto što do tada ni sa kim nisu podijelili.

Bulić otkriva nepoznate detalje o gostovanju Željka Ražnatovića Arkana u jednoj od emisija za Srpski telegraf.

"Arkana sam uporno zvao, a nije došao u moju emisiju. Ražnatović je prvo pristao, a potom je odustao. Bilo je to vrijeme kada se kandidovao kao predsjednički kandidat, pa je procijenio da je bolje da bude gost u emisiji "Pres klub" jer je tamo pričao samo ono što je njemu odgovaralo", seća se Bulić u intervjuu za "Srpski telegraf".

"Ali onda je emisija prešla na TV 'Politika', gdje sam imao 152 epizode. To je bio najbolji period ovog serijala jer je svakodnevni život nudio nevjerovatne priče. Bila je to prva polovina devedesetih godina, talas izbjeglica, pravi i lažni heroji, navala sekti i droge, što je oružje pravih vladara rata, vladara iz sijenke. U emisiju su dolazili razočarani ratnici, dobrovoljci i ucveljene majke. Uglavnom, poslije jedne emisije u kojoj je bio gost jedan od dobrovoljaca, koji je pravo iz zatvora otišao na ratište, što je bila cijena otkupa dijela kazne, cela strana u 'Politici' bila je posvećena tome. Povod je bio priča o tome kako je pucao u one koji su bježali s prve linije kada bi zagustilo", otkriva Vanja Bulić, i nastavlja:

"Od ljudi iz režije saznao sam da je Arkan poslao svog čovjeka da pogleda emisiju prije nego što je odobrena. Rekli su mi da je bilo, kako su se izrazili, neznatnih intervencija."

Bulić je ispričao i to kako je u stvari nastala emisija "Crni biseri".

"Šezdesetih godina prošlog vijeka snimljen je film 'Crni biseri'. Priča je jednostavna: momci iz KP doma "Vasa Stajić" odlaze na more. Tamo je pokraden jedan čovjek i svi sumnjaju na dječake iz doma. Na kraju se ispostavi da je kradljivac neko na koga se najmanje sumnja, a nestašni dječaci u potrazi za lopovom postaju mali heroji. To je bio putokaz za moju emisiju: da u crnilu pronađem svijetle tačke i da u onome što se čini čistim pronađem zrna zla. Nisam slučajno upotrijebio riječi nestašni dječaci jer je u prvoj špici emisije muzička podloga bila pjesma Dejana Cukića 'Zaštitite nestašne dečake'. Bila je to 1992. godina", precizirao je Bulić.