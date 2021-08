Danilo Bata Stojković u jednom od rijetkih intervjua ispričao je šta mu je teško palo tokom snimanja filma "Maratonci trče počasni krug" ali i o tome šta radi Slobodan Milošević i njegov sin Marko.

Ove godine, tačnije 11. avgusta region će se sjetiti jednog od najboljih i najvoljenijih glumaca koje ex Yu ikada imala - Danila Bate Stojkovića.

Bata Stojković se rodio baš na taj dan 1934. godine. Svi i i danas rado gledaju u filmovima "Ko to tamo pjeva", "Balkanski špijun", "Maratonci trče počasni krug", "Čuvar plaže u zimskom periodu"...

Bata je bio i vrsni pozorišni glumac, pa tako mnogi pamte i njegove uloge i predstavama "Korešpodencija", "Profesionalac", "Đeneral Milan Nedić", "Klaustrofobična komedija".

U jednom od rijetkih intervjua Bata je govorio šta mu je najteže bilo u filmu, da li je istina da se sreo sa Josipom Brozom ali je i otkrio tajnu jedne čuvene scene iz kultnog filma u kome je igrao glavnu ulogu.

"Najteže mi je bilo u Maratoncima. Padao sam jedno 150 puta sa te papučice kad kreće auto. To se ne vidi mnogo na filmu, ali padati na beogradsku kaldrmu to nije lako", rekao Bata tada.

Govoreći o čuvenoj sceni iz "Balkanskog špijuna", kada pada sa balkona, Bata je na pitanje da li je za nju bio angažovan kaskader rekao:

"Ko je rekao da je bio kaskader? U toj sceni nije bio kaskader".

Pričao je Bata i o politici pa je tako na novinarsko pitanje da li se sreo Titom konstatovao da su ga pomiješali sa jednim drugim Batom (Batom Živojinovićem pri. aut.).

"Ja? Promijenili ste ime. Neki Bata jeste bio sa Titom, ja nisam. Ja sam Tita vidio samo iz kola kad je mahao. A ako je on mene vidio... Znate, ne ulazim u biografije ljudi koje mnogo ne cijenim", rekao je Bata Stojković svojevremeno za "Antenu M".

O tadašnjoj političkoj situaciji u Crnoj Gori Bata kaže da ne želi da drži pridike i da nekoga podučava, ali da samo navija za ono za šta Crnogorci navijaju. Kada su ga pitali "šta radi Slobodan Milošević i njego sin" Bata je kao iz topa rekao:

"Šta dalje da vam pričam kad se Milošević vozi Titovim kolima. A šta čini Marko Milošević to znate vi, on je vaša generacija."

Kakav je bio Bata govorili su mnogi glumci koji su imali čast da se sa njim druže ili barem da sa njim igraju. Nekima je davao korisne savjete, neki ga pamte po "nokautu", ali svi su saglasni da se radi o vrhunskom profesionalcu i u duši dobrom čovjeku.

"U onoj sceni posle mjerenja, kad me Bata Stojković bije desilo se da kada smo snimali on uzme i zvekne me pesnicom u glavu. I ja se srušim. Nokautirao me. Nije znao uopšte, mislio je da ja igram pa je krenuo da me udara nogama. Onda je Boža Nikolić zaustavio simanje. E onda sam ja taj nokaut kasnije zloupotrebljavao. Bata mi je nosio sendviče, supice, kupovao cigarete", rekao je jednom prilikom glumac Bogdan Diklić.